Video| Se conoce el momento en el que interceptan barco donde iban dos colombianas

La travesía humanitaria de la flotilla Sumud, que navegaba hacia las costas de Gaza con el propósito de entregar ayuda, terminó en un episodio de tensión internacional. Entre los activistas a bordo se encontraban las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes confirmaron su detención a manos de las fuerzas israelíes el 1 de octubre de 2025.



Una misión humanitaria convertida en conflicto político

El grupo de embarcaciones fue interceptado a unas 150 millas náuticas de la costa, en un área considerada de alto riesgo. Según un comunicado de la organización Global Movement to Gaza Colombia, la operación israelí ocurrió en la medianoche del 30 de septiembre. Los activistas denunciaron que el operativo constituye una violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, recalcando que la misión tenía carácter pacífico y legal.

Las dos colombianas transmitieron en tiempo real parte del operativo, mostrando la presencia de buques militares rodeando las embarcaciones. El mensaje que lograron difundir alertó sobre la inminente intercepción: “Estamos en aguas internacionales. Los barcos militares nos tienen rodeados”.



Reacciones en Colombia y llamados a la movilización

Desde Colombia, organizaciones sociales y la delegación que respalda la flotilla exigieron la liberación inmediata de Bedoya y Barreto, además de su retorno seguro. En el comunicado emitido se utilizó una consigna contundente: “Si Palestina muere, la humanidad muere con ella”.

La misma declaración convocó a marchas en distintas ciudades del país frente a sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a la cual señalaron de mantener vínculos comerciales con Israel, especialmente en el sector minero y energético.



El presidente Gustavo Petro reaccionó rápidamente en su cuenta de X, calificando lo ocurrido como una situación de “alerta mundial y latinoamericana”. El mandatario compartió un video en el que Barreto relataba la intercepción, y reiteró sus críticas a la política del gobierno israelí, al que ha señalado de cometer genocidio contra la población palestina.

El presidente Gustavo Petro, que en foros internacionales ha pedido la creación de un “ejército global en defensa de Gaza”, mantiene una postura distante de otros líderes de la región que han condenado a Hamas, organización que inició la guerra con su ataque del 7 de octubre de 2023.