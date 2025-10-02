En vivo
Video| Se conoce el momento en el que interceptan barco donde iban dos colombianas

Video| Se conoce el momento en el que interceptan barco donde iban dos colombianas

Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron detenidas en altamar mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza en la flotilla Sumud.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 2 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Colombianas interceptadas
Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.
Tomado de redes.

