MUNDO  / Estos son los 20 puntos del plan de EE. UU. para la paz en Gaza: ¿el fin de una guerra?

Estos son los 20 puntos del plan de EE. UU. para la paz en Gaza: ¿el fin de una guerra?

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó los puntos de su plan para terminar con el conflicto en la Franja de Gaza. Esto se sabe del plan del país norteamericano para mediar en la guerra entre Israel y Hamás.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Donald Trump le presentó su plan al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
AFP

