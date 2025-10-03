En vivo
MUNDO  / Israel dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás

Israel dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás

"Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel", indicaron.

Por: AFP
Actualizado: 3 de oct, 2025
Benjamín Netanyahu y Gaza.
