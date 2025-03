Habla mujer que contrajo extraña bacteria en Estados Unidos y deben amputarle dedos: "Una pesadilla"

Hace un mes, Deyalih Coromoto Alfonso, una joven de 27 años quien vive en la ciudad de Dallas, Texas (Estados Unidos ), estaba manejando hacia su casa cuando sintió unos escalofríos extraños y fiebre en su cuerpo.

“Pensé que era una fiebre normal porque como acá el clima cambia mucho, me afecta. Cuando llegué a la casa me bañé y me tomé una pastilla. Empecé a temblar mucho, era un temblor que no podía controlar. Mi esposo me empezó a colocar pañitos con agua a ver si me bajaba la fiebre. Las rodillas no las aguantaba, era un dolor horrible”, contó la mujer, quien tiene familia colombiana y venezolana, para Noticias Caracol.

Esa noche decidió quedarse en su casa, esperando que le pasaran los síntomas, pero a los dolores en su cuerpo se le sumaron unas raras manchas rojas en su piel. “Puros punticos rojos”, comentó.

Fue en ese momento que decidió ir al hospital. Los médicos, al ver su estado, la internaron inmediatamente.

“Simplemente sentía dolor en las manos, pero no las traía así. Me hicieron demasiadas pruebas porque no sabían qué era, les parecía algo extraño. Me hicieron una prueba en la columna, me sacaron líquido y muchas resonancias magnéticas, además de pruebas de sangre. Como a los 15 días fue que determinaron que era una bacteria llamada meningitis bacteriana, que de mil personas, le da a una”, aseguró Deyalih.



La lucha de Deyalih contra la bacteria

La infección se extendió rápidamente en diversas partes de su cuerpo, como sus piernas y sus brazos. Con ayuda de medicamentos le han controlado la bacteria. Sin embargo, la zona más afectada han sido sus manos, por lo que está esperando una cirugía para que le amputen los dedos de su mano izquierda.

“No les entró más oxígeno y, según los doctores, están muertos ya”, añadió la mujer.

Aunque ha intentando regresar unos días a su casa, los dolores tan fuertes que sienten no lo han permitido.

“Esta enfermedad es muy fuerte y pues con el antibiótico, gracias a Dios, me quitaron la fiebre, porque todos los días tenía una fiebre demasiado alta por la misma bacteria. Ahora me están tratando con demasiados narcóticos para calmar el dolor, pero la situación no es nada fácil”, afirmó entre lágrimas.

Deyalih Coromoto Alfonso en el hospital. Archivo particular

“No tenemos una fuente de ingresos”

La mujer de 27 años llegó hace dos años a Estados Unidos buscando el famoso sueño americano, junto con su esposo y su hijo, quien tiene dos años y en los últimos días ha tenido que quedarse en la casa de una conocida de la familia, mientras su madre lucha por su vida.

Deyalih relató que su esposo durante el último mes la ha atendido las 24 horas del día, por lo que no ha podido trabajar. Ambos, según contó, laboran en una empresa de envíos.

Es por esa razón que solicita ayuda urgente para que su madre pueda viajar a Estados Unidos a estar con ella y con su hijo, sobre todo después de que la operen, ya que la recuperación dura seis meses.

“Ahorita no tenemos una fuente de ingresos y yo necesito que mi mamá esté aquí después de mi operación porque no voy a poder hacer nada. Como voy a atender a mi bebé, está muy chiquito”, comentó.

Un doctor le ayudó a hacer un informe del hospital para agilizar los trámites de visa. Mientras tanto, su mamá y su hermana, Dayelis, viajaron desde Cúcuta hasta Bogotá para solicitar el documento ante la embajada americana, y le piden a las autoridades ayuda para que la mamá de la joven pueda viajar rápidamente.

“Es una situación muy difícil, de verdad. El bebé lo tiene una amiga de mi hermana, pero cuando ella no lo puede tener, lo tiene otra persona, y realmente está de un lado a otro”, contó su hermana, Dayelis, para este medio.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL