Habla hermana de colombiana desaparecida en México: "Es una red que viene desde Medellín"

Desde el pasado 7 de diciembre, María Camila Díaz Grajales, de 24 años, partió de Medellín a México por una supuesta oferta laboral, buscando conseguir más recursos para su familia. Sin embargo, desde hace casi un mes, sus allegados no han vuelto a saber de ella.

María Camila se encontraba estudiando Mercadeo en la Fundación Universitaria Esumer, en la capital de Antioquia, y le faltaba solo un año para graduarse. Pero, durante sus vacaciones intersemestrales, tomó la decisión inesperada de irse a tierras mexicanas a laborar en un restaurante.

"Le insistí mucho en que no creía en esa oferta laboral y le pregunté si estaba amenazada o con un compromiso económico adquirido. Me insistió en que no, en que varias compañeras lo habían hecho, que iban a trabajar en su periodo de vacaciones, tenían unos ahorros y regresaban a terminar sus estudios", contó para Noticias Caracol su hermana, María Cristina Grajales.

La joven, quien es la menor de cuatro hermanas, dijo que viviría en México con otra colombiana, pero, de acuerdo con su familia, no respondía cuando le preguntaban por las condiciones en las que estaba viviendo.

"Sospechaba que algo no estaba bien porque Camila no mostraba nunca el registro de su casa ni el apartamento. Era muy hermética, ella aquí también era muy reservada en sus cosas, pero yo sí tenía la sensación de que era un plano siempre muy cerrados lo que nos mostraba de su casa", añadió su hermana.

Cuando estaba por matricularse nuevamente a la universidad, María Camila le dijo a su familia que se iba a quedar un mes más, por lo que reanudaría sus estudios en el segundo semestre del 2025. No obstante, el 26 de febrero fue el último día en el que su hermana supo de ella; desde entonces, no le llegan llamadas ni mensajes.

"De las compañeras de Camila ninguna ha hecho ese viaje, entonces eso es lo delicado", añadió María Cristina.



"Es una red que viene desde Medellín"

La hermana de la joven indicó que ya reportó la situación a varias entidades, incluyendo la Fiscalía colombiana y en la embajada y la Fiscalía de México, sospechando que es una supuesta red de trata de personas que opera desde Medellín. Sin embargo, no les han dado respuesta.

Noticia en desarrollo...