Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente Cuba, por asesinato y conspiración para matar

Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.



El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos ante la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien señala de haber ordenado, cuando se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de dos avionetas en las que viajaban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal en Estados Unidos.

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La acusación, que está disponible en línea, se conoció momentos antes de una conferencia del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, un símbolo del exilio cubano. Desde allí, los exiliados han solicitado al presidente Donald Trump que formalice los cargos y aumente la presión contra el Gobierno de La Habana.



¿Qué delito habría cometido Raúl Castro?

La Fiscalía sostiene que Castro ordenó el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 contra las aeronaves en las que viajaban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, así como Pablo Morales, residente legal. Todos ellos participaban en labores de la organización Hermanos al Rescate, dedicada a auxiliar a balseros que intentaban salir de la isla.

El documento judicial también menciona a otros militares cubanos presuntamente implicados en los hechos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.



Por su parte, el Gobierno cubano sostuvo en su momento que las aeronaves habían ingresado a su espacio aéreo y calificó a los aviadores como "terroristas". Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.



Para la fecha de los hechos, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que lo situaba en la cúspide de la cadena de mando que habría tomado la decisión de derribar las avionetas.

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La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, surge en medio de un contexto de creciente presión por parte de la Administración del presidente Trump sobre el Gobierno cubano.



¿Estados Unidos capturará a Raúl Castro?

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han precisado de qué manera llevarían a cabo una eventual operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de prisión podría enfrentar en caso de una condena máxima.

En paralelo, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, ha intensificado sus advertencias de "tomar el control" del país y ha ampliado las sanciones contra la cúpula del Gobierno cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

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Estas medidas, sumadas a la captura en enero en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los principales aliados de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que atraviesa la isla, marcada por la escasez de combustible y las dificultades en el suministro energético.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE