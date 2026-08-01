Hombre asesinó con arma blanca a tres trabajadores de una fábrica en Brasil: esto se sabe

Un hombre en Brasil apuñaló este sábado a tres personas hasta la muerte en una fábrica y luego se quitó la vida tras ser detenido, informó la policía en un comunicado. El sujeto, de 33 años, entró a su lugar de trabajo en una fábrica en la municipalidad de Sao Bernardo do Campo, en el aérea metropolitana de Sao Paulo, y "apuñaló a las tres víctimas, que fallecieron", indicó el comunicado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sujeto fue arrestado y trasladado a una comisaría donde "se suicidó", dijo la policía sin dar más detalles. Citando el reporte de las autoridades, medios locales aseguraron que el agresor era un operador de montacargas que fue a la fábrica en su día libre para asesinar a dos personas. La tercera víctima murió mientras intentaba detener el ataque. El hombre identificado como el autor del crimen fue Claudio Henrique da Silva, de 33 años.

Según el medio G1, las víctimas fueron identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 años, que trabajaba como inspector; Edvaldo Santos da Silva, 44 años, supervisor; y Douglas de Souza Vieira, 39 años, operador de montacargas. Bombril, una de las marcas de productos de limpieza para el hogar más conocidas del país, informó en Instagram que el apuñalamiento tuvo lugar en una de sus fábricas y que tanto el agresor como las víctimas eran contratistas.



"La empresa se ha puesto en contacto con las autoridades competentes y está siguiendo de cerca las investigaciones y colaborando con ellas. Bombril condena enérgicamente el acto, expresa su solidaridad con las familias de las víctimas e informa que está brindando toda la asistencia necesaria", indicaron en un comunicado.



Testigos declararon a la policía que el agresor presuntamente fue víctima de acoso por parte de dos de las víctimas. Sin embargo, según G1, esta versión aún está bajo investigación y no ha sido confirmada oficialmente. "Las investigaciones continuarán, mediante una investigación policial, a cargo del equipo de homicidios del Departamento de Investigación Criminal de São Bernardo do Campo", informaron las autoridades.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP