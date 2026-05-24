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Noticias Caracol  / MUNDO  / Fue víctima de feminicidio por parte de su expareja mientras comía con un compañero del trabajo

Fue víctima de feminicidio por parte de su expareja mientras comía con un compañero del trabajo

La otra persona también fue asesinada por el sujeto. Al parecer, el feminicida fue exclusivamente para atentar contra la vida de su excompañera sentimental.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de may, 2026
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Feminicidio en México

En México hay indignación por un nuevo caso de feminicidio que ocurrió a la vista de varios testigos. Una mujer y su compañero de trabajo fueron asesinados por la expareja de la ciudadana mientras comían en una central de abasto. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa, ubicada al oriente de Ciudad de México, el pasado viernes 22 de mayo.

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Las víctimas fueron identificadas como Andrea Alonso, de 34 años, y Jaime Paniagua, de 45 años. Los dos estaban en un punto semifijo de la central consumiendo alimentos en un momento de descanso en medio de su jornada laboral, cuando el victimario habría llegado hasta el lugar, ubicó a las dos personas y sacó un arma de fuego que accionó inmediatamente contra los ciudadanos.

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Paniagua perdió la vida en el lugar de los hechos debido a las heridas de bala. Andrea, por su parte, pudo sobrevivir, pero recibió los proyectiles del arma en su tórax y antebrazo. La mujer fue trasladada al IMSS Troncoso, donde lamentablemente perdió la vida.

¿Quién sería el presunto agresor?

El supuesto atacante más tarde fue identificado como Celerino Gutiérrez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia federal mexicana después de huir a pie de la escena que causó terror entre testigos y transeúntes. Según Carlos Jiménez, periodista judicial de México, la mujer en efecto fue pareja de él, pero le “terminó por violento”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de México continúan buscando al señalado feminicida. La justicia en este momento maneja el caso como un doble homicidio.

El caso ha generado indignación entre los mexicanos a través de las redes sociales, quienes piden justicia por este asesinato y traen nuevamente la discusión sobre la violencia de género en el país y en América Latina.

En 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 597 casos tipificados oficialmente como feminicidio a nivel nacional, de un total de más de 5.000 muertes violentas de mujeres. Esto representa un promedio de 1,8 feminicidios diarios reconocidos por las autoridades.

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María Paula Rodríguez Rozo
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