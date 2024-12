Hombre de 74 años mató a su vecino tras discusión por el volumen de la música: video

Una fuerte discusión entre un grupo de vecinos terminó en tragedia cuando uno de ellos, un policía retirado, disparó un arma y asesinó a otro. Los hechos ocurrieron en el barrio La Matanza, Buenos Aires, Argentina, a las 6:00 de la mañana del 25 de diciembre.

En videos de cámaras de seguridad y en una grabación hecha con un celular se puede ver el momento en que el señalado asesino, identificado como Rafael Moreno, de 74 años, llegó hasta el lugar en donde se estaba llevando a cabo una celebración, exigiendo que le bajaran el volumen a la música.

Primero, Rafael Moreno se acercó a uno de los integrantes de la fiesta y hablaron algunas palabras. Segundos más tarde, otro de los asistentes, un hombre de 40 años identificado como Sergio Díaz, se acercó cuando el adulto mayor sacó el arma.

Díaz enfrentó a Moreno, lo comenzó a empujar y le decía: “A mí no me sacas un fierro (pistola), boludo. ¿Quién te crees que eres que me sacas un fierro?”. En medio de lo sucedido, el hombre de 74 años disparó su arma en el abdomen de la víctima.

Moreno fue detenido por las autoridades minutos después de asesinar a Díaz y fue indagado por el fiscal del caso. Según el medio argentino Todo Noticias, el hombre señaló que no tuvo la intención de cometer el homicidio.

Una fuente del medio citado sostuvo que “él (Moreno) dijo que el arma se le disparó, que fue una imprudencia y que no fue su voluntad real”. Además, agregó que “los dichos no alcanzan para modificar lo que se ve objetivamente en los videos”.

La fuente de las autoridades dijo que en el caso “vemos un homicidio doloso consumado. La declaración no hace mella en la calificación que se impuso por el momento”.

Por otra parte, la esposa de Rafael Moreno, identificada como Liliana, le dijo a Todo Noticias que el esposo “me contó que tuvo que tirar porque había un arma y lo estaban apuntando”. Mencionó que “los tipos (Sergio Díaz y sus familiares) querían romper la reja. Después salió uno con un arma y se hizo el loco. Y bueno, él tenía el arma”.

La señora fue trasladada por la Policía y, a la salida de su casa, algunas personas le gritaron “eres una asesina, igual que tu esposo”, y le tiraban objetos contundentes.

Desde el lado de la familia de Díaz habló su primo, quien fue entrevistado por el medio mencionado. “Sergio saltó por la manera en la que vino a hablarle a mi primo con el arma en la mano, por eso saltó. Si venía a hablar bien, y decía que bajen la música, no se metía, pero se enojó cuando sacó el arma”.

El primo de Díaz agregó: “¿Cómo te va a venir a amenazar con un arma? Hoy se llevó una vida, la vida de mi primo. Fue a quemarropa. Se reía, disfrutó de matarlo. Ahora le sacaron la foto y salió con cara de ‘yo no fui’”.

Finalmente, sobre su familia, mencionó que “mi primo era una masa, no le gustaban las injusticias. Era buena persona, buen padre, un genio. Pasé las fiestas acá por él”.