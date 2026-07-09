Asesino en serie deberá pagar cadena perpetua por 15 crímenes: se teme que víctimas sean más de 70

Un médico alemán especializado en cuidados paliativos, considerado un asesino en serie, fue condenado a cadena perpetua por la muerte de 15 personas con dosis letales de sedantes y sigue bajo investigación por decenas de asesinatos más.

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El tribunal de Berlín condenó al hombre de 41 años por el asesinato de 12 mujeres y 3 hombres durante visitas domiciliarias entre septiembre de 2021 y julio de 2024. Pero la jueza presidenta, Sylvia Busch, dijo que la sentencia bien podría ser solo una pequeña muestra de sus muchos crímenes. Durante el proceso, los fiscales afirmaron que se sospechaba que había asesinado a más de 70 personas.



¿Qué se sabe de este médico?

Detenido en 2024, solo se le identifica parcialmente en los registros judiciales como Johannes M. Busch describió al hombre como un "asesino en serie" que se encontraba en el centro de un caso "incomprensible" y "extraordinario". Y dado que el tribunal consideró que sus crímenes conllevaban una "gravedad de culpabilidad particular", se le impuso la pena más severa posible, lo que le dificultará enormemente obtener la libertad. El tribunal también le prohibió ejercer la medicina de por vida. (Lea también: Zulma Guzmán, del caso talio, sería catalogada como asesina serial por Fiscalía: ¿por qué?)



Muerte "en cuestión de minutos"

El tribunal dictaminó que no había matado por compasión a sus pacientes ni por una idea equivocada sobre la muerte asistida, sino por un afán de poder sobre sus víctimas. Los fiscales describieron al asesino como alguien con "una sed de sangre" y afirmaron que el médico "no tenía otro motivo para matar a estas personas que el acto de matar en sí mismo". Las víctimas, todas ellas bajo su cuidado médico en ese momento, tenían entre 25 y 94 años.

El tribunal determinó que administró intencionadamente un anestésico y un relajante muscular que "paralizaron los músculos respiratorios, provocando un paro respiratorio y la muerte en cuestión de minutos". En al menos cinco ocasiones, presuntamente prendió fuego a los apartamentos de las víctimas para encubrir los asesinatos.



El lunes 6 de julio, Johannes M. confesó haber "matado gente" y declaró ante el tribunal: "Me desespero de mí mismo". Según informó el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, afirmó que solo ahora comprendía "la magnitud del sufrimiento" que había causado. (Lea también: Condenan a hombre que hacía parte de red de abusos y aconsejaba cómo sedar a las víctimas)



Incendio provocado para encubrir un asesinato

En una ocasión mató a dos pacientes el mismo día. En la mañana del 8 de julio de 2024 asesinó a un hombre de 75 años en su domicilio, en el distrito céntrico de Kreuzberg, en Berlín. Según el tribunal, pocas horas después volvió a atacar, asesinando a una mujer de 76 años en el distrito vecino de Neukölln. Según los fiscales, su intento de incinerar la escena del crimen fracasó porque el fuego no prendió.



Las sospechas sobre las actividades de Johannes M. surgieron inicialmente por parte de los servicios sociales, lo que dio lugar a una investigación policial. Fue puesto en prisión preventiva en agosto de 2024. Para empezar, los investigadores examinaron cuatro casos, pero el número de muertes sospechosas siguió aumentando y aún se están investigando más casos.

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Este caso recuerda al del enfermero alemán Niels Hoegel, condenado a cadena perpetua en 2019 por el asesinato de 85 pacientes. En otro caso, una enfermera de cuidados paliativos fue condenada a cadena perpetua en noviembre por el asesinato de 10 pacientes y el intento de asesinato de otros 27 mediante inyecciones letales.

AGENCIA AFP