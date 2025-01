Hombre murió durante tres segundos, fue reanimado y se llevó tremendo susto: ¿qué vio?

En redes sociales circulan millones de videos sobre historias impactantes, las cuales dejan a los internautas con dudas respecto a temas inexplicables. Esta noticia es sobre un sujeto que murió durante tres segundos y fue reanimado.

La reacción del paciente, quien al parecer es identificado como Jhonny, es lo que ha dejado con muchas preguntas a los internautas, pues tras revivir, el sujeto vio con espanto a las personas que estaban a su alrededor y gritó lleno de pánico, a lo que un doctor le dijo: “Espera, espera”, para tranquilizarlo.

El video, que fue subido por la cuenta de TikTok @ceciarmy, cuenta con más de 17 millones de reproducciones en la red social y cientos de comentarios donde los internautas se preguntan: “¿Qué fue lo que vio?”.

Internautas reaccionaron a video de hombre siendo reanimado

Aunque se desconoce si este video es real, los usuarios de la red social TikTok escribieron: “¿Qué vio?”, “¿Se dan cuenta que tiene la misma reacción de temblar, apretar las manos y llorar como lo hace un bebé cuando nace?”, “¿Qué vio en esos tres segundos?”, “¿Qué vio que volvió tan asustado?”, “Yo estuve 7 días en coma... los sueños son muy locos”, “Yo morí 4 segundos y recuerdo un túnel frío donde me veía” y “¿Se dan cuenta que tiene la misma reacción de brincar cuando sueñas que te caes?”.

¿Qué pasa cuando se muere?

De acuerdo con una investigación realizada por Sam Parnia, profesor asociado de medicina en la NYU Langone, “existe la percepción de que si uno se pregunta qué le sucede a la conciencia después de la muerte, está hablando de algo filosófico o teológico, etc. y la gente ha creado estas fronteras artificiales donde dice: ‘Bueno, esto no es ciencia’. Por supuesto, es ciencia”.

En el podcast de la Universidad de Chicago que se llama ‘¿Qué pasa cuando morimos?’, recalcó que “la ciencia ha demostrado que, incluso después de que una persona muere, las células dentro del cuerpo no se descomponen o degradan de repente y que hay un período de tiempo bastante largo en el que incluso el cerebro puede conservarse incluso después de que la persona haya muerto. La realidad es que una vez que se analiza el cuerpo de la persona y se lo observa más biológicamente, no hay una línea clara. Lo que sí sabemos es que hay una línea clara cuando se extienden las horas de tiempo. Es un poco como decir que usted y yo estamos volando a través del Atlántico, vamos de, digamos, Nueva York a Londres, y sabemos que en Nueva York es de día y en Londres es de noche, es oscuridad”.

Explicó que “cuando vuelas, empiezas con luz y luego, en algún punto del camino, empieza a haber cada vez menos luz, cada vez menos luz, más gris. Y, finalmente, en algún punto, hay oscuridad total. Pero no hay una línea. ¿Dónde trazarías esa línea? Así que pensamos en la sociedad, solo pensamos en la luz y la oscuridad, y creemos que estas cosas suceden inmediatamente una después de la otra. Y lo que estamos tratando de demostrar es que, en el cuerpo humano, el cuerpo de los mamíferos, la realidad de la ciencia es que no existe. Existe esta transición de la luz a la oscuridad, pero sucede a lo largo de muchas, muchas horas de tiempo".

"Esto tiene claras ramificaciones médicas para la sociedad, porque significa que si no se asume que se ha llegado a la oscuridad, si se reconoce que todavía hay matices de gris, se puede intentar devolver a la gente a la luz cuando ha muerto. Si se etiqueta a la gente como el fin, se dice, oh, ese es el fin, entonces no se intentará porque se piensa que no existe. A casi todos los médicos, incluso a la mayoría de los neurocientíficos y científicos que están formados, se les enseña que después de unos 5, tal vez 10 minutos de privación de oxígeno en el cerebro, el cerebro sufre daños irreversibles y muere, y eso en realidad no es cierto. Hace más de dos décadas que se ha demostrado que eso no es toda la verdad de la historia”, añadió el médico, quien cuestiona que aún no se ha abordado a profundidad los temas de la consciencia cuando se pasa a otra vida.

