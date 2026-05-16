Suspenden exitoso reality tras grave accidente que dejó a participante sin parte de su pierna

La producción del programa Survivor Grecia fue suspendida de manera indefinida luego de que uno de sus participantes, Stavros Floros, de 21 años, resultara gravemente herido en un accidente ocurrido en aguas de República Dominicana. El joven se encontraba practicando pesca submarina durante un descanso de las grabaciones cuando fue alcanzado por una embarcación turística cerca de la isla Saona.

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El hecho provocó una fuerte reacción tanto de la productora del reality como de la cadena griega SKAI, que decidió detener la emisión del programa mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido y continúa la recuperación del concursante.

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Accidente habría ocurrido fuera de la competencia del reality

De acuerdo con la información entregada por la productora AcunMedya a Toronto Sun, el accidente no ocurrió durante una prueba ni dentro de las actividades oficiales del programa. Floros aprovechaba un momento libre en las aguas cercanas a isla Saona para practicar pesca submarina cuando una embarcación lo impactó.



La empresa señaló en un comunicado que se trató de un "accidente grave" y explicó que, según los primeros antecedentes recopilados, el participante habría sido herido por una lancha turística mientras se encontraba bajo el agua. Las autoridades locales iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho.



Medios locales indicaron que el concursante estaba pescando sin una boya de señalización en la superficie, elemento que suele utilizarse para alertar a las embarcaciones sobre la presencia de buzos o pescadores submarinos.



El concursante sufrió lesiones de gravedad

Según reportes difundidos por el medio local eKathimerini, las hélices del motor fuera de borda de la embarcación alcanzaron a Floros, provocándole heridas severas en ambas piernas.

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Las lesiones derivaron en la amputación parcial de su pierna izquierda, además de daños importantes en el tobillo derecho. Tras el accidente, integrantes de la producción y equipos de emergencia realizaron el traslado inmediato del joven a un centro médico local.

La productora aseguró que la asistencia fue rápida y que desde el primer momento se activaron los protocolos médicos correspondientes para estabilizar al participante.

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Días después del accidente, representantes de Survivor Grecia informaron mediante redes sociales que Floros había recuperado la conciencia y permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos.

El comunicado añadió que los médicos evaluaban la posibilidad de trasladarlo a un hospital especializado en Estados Unidos para continuar con el tratamiento y los procedimientos de rehabilitación.

La gravedad del caso llevó a la cadena griega SKAI Television a suspender temporalmente la transmisión del reality show.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co