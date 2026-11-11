Huelga general de 24 horas en España por el derecho a una vivienda y salarios dignos

España encara una huelga general este miércoles, dos semanas y media antes de las elecciones generales adelantadas del día 29, para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos en el que marcará el primer paro nacional en el país con unos comicios de este tipo ya convocados, lo que ha generado acusaciones de motivaciones políticas entre la oposición. La huelga dio comienzo en la noche de este mismo martes con una sucesión de concentraciones y concluirá este miércoles con una gran manifestación por la tarde hora local. El parón, convocado por las dos mayores confederaciones sindicales del país, CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, co.bas, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con numerosos actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del territorio español.



La convocatoria, cuestionada por la patronal y la oposición en vísperas del arranque de la campaña electoral de cara al 29N, sigue levantado polémica. Desde la secretaría general de la principal formación de la oposición, el Partido Popular (PP), se ha acusado en términos irónicos al Gobierno presidido por Pedro Sánchez (que busca la reelección) de contar con dos ministros más de los oficiales, los líderes sindicales de CCOO y UGT.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid y figura fuerte del PP, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que la huelga general es "corrupción mafiosa" propiciada por los sindicatos y los partidos de la izquierda.

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El Gobierno central ha insistido en que la paralización es "a favor de los derechos de toda la ciudadanía" y ha pedido respeto por los sindicatos y por el "ejercicio de este derecho", en la primera huelga general de 24 horas secundada por las dos centrales mayoritarias en 14 años y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.



En medio de estas declaraciones, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, ya han avanzado algunos de los actos informativos y movilizaciones, entre ellos un acto organizado junto a la Unión de Actores y Actrices en el que participarán personalidades del mundo de la cultura como el cineasta Pedro Almodóvar o los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos, entre otros.



La convocatoria de esta huelga comenzó a gestarse al calor de las movilizaciones por el derecho a la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida a los 87 años a principios de octubre poco después de ser desalojada. Desde el primer momento, los sindicatos han señalado que la huelga general estaba pensada antes de que Sánchez anunciara que disolvía las Cortes Generales.

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Han subrayado que los destinatarios son varios, empezando por la patronal CEOE, que anunció su intención de impugnarla por considerarla "ilegal y política", para seguir por las distintas Administraciones Públicas, los Gobiernos regionales y el central.

Los sindicatos también han ido avanzando que vaticinan que la del 11N será una huelga general atípica y sitúan la clave de su éxito en que las manifestaciones de la tarde sean masivas, más que en parar el trabajo en el país.



¿Cómo avanza la huelga?

La huelga general de 24 horas convocada comenzó con cortes de varias carreteras de acceso a las grandes ciudades y cargas policiales contra grupos de trabajadores concentrados a las puertas de centros de trabajo, denunciaron las organizaciones sindicalistas. La protesta afectó con intensidad diversa a los turnos nocturnos de producción industrial mientras llegaban los primeros incidentes por la intervención policial, según CCOO, convocante de la movilización con UGT, el otro sindicato mayoritario del país.

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En Mercamadrid, el principal mercado mayorista de España, se agruparon cerca de 1.000 trabajadores con proclamas a favor de la huelga por la crisis de los elevados precios de la vivienda de alquiler y para reclamar salarios dignos debido a la carestía de la vida.

Según CCOO, las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta a varias personas que informaban de los motivos de la huelga, 13 tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios y una fue detenida.

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También en Madrid, al menos ocho manifestantes resultaron heridos en otra carga policial en unas instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes, informó el autodenominado Sindicato de Inquilinas, muñidor de la huelga general para defender el derecho a una vivienda digna y asequible. También hubo incidentes en otros lugares de España entre agentes de seguridad y trabajadores, según los sindicatos.

Grupos sindicales impidieron el tránsito de vehículos en un par de autovías de entrada a Madrid en plena hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, lo que causa varios kilómetros de retenciones.

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En la región de Cataluña, los trabajadores cortaron más de treinta carreteras, lo que afecta principalmente a la ciudad de Barcelona.

En un primer comunicado conjunto, los dos sindicatos mayoritarios valoraron el "amplio seguimiento" de la huelga en las primeras horas de actividad. Según su datos, están en huelga el 90 % de los empleados de puertos, mientras que es "total" en fábricas de algunas marcas de automóviles.

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El apoyo llega al 85 % en la industria cárnica, el 82 % en la recogida de basuras y en el 75 % en el sector energético, mientras que el respaldo en el sector sociosanitario es de un 38 % y se garantizan los servicios mínimos, añaden los sindicatos.

EFE