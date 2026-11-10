Capturan a pasajero que confesó estrangular a una mujer en crucero de lujo por el Caribe

Las autoridades de Estados Unidos lograron la captura de un hombre de 48 años, señalado del asesinato de una mujer dentro del MSC Seascape, uno de los cruceros de lujo más grandes del mundo. El FBI está a cargo de la investigación de los hechos que obligaron al navío a regresar al puerto del que zarpó el pasado 8 de noviembre, luego de que el cadáver de la turista fuera hallado unas horas más tarde cuando estaban en altamar.



¿Quién es el hombre capturado?

Según la información que ha sido difundida de manera internacional por el Departamento de Justicia estadounidense, el hombre que ha sido capturado por estos hechos fue identificado como Jason Watford. Aunque los pormenores de la situación que se dio dentro del crucero siguen bajo investigación, el sujeto de 48 años está siendo acusado de golpear y estrangular a una mujer en su camarote.

La reconstrucción de los hechos ha permitido establecer que Watford viajaba en crucero con la víctima. Momentos antes de que la mujer fuera hallada sin vida, estaban juntos cenando en el restaurante y allí se desató una discusión entre ellos. Jason Watford se retiró solo del lugar y 25 minutos después la mujer lo siguió hasta la habitación que compartían.

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En horas de la noche de ese día, domingo 8 de noviembre, un empleado del crucero llamó a la puerta de la habitación y cuando Jason abrió, el trabajador notó que había sangre en las manos y ropa del turista. Al mirar hacia la habitación, notó que había una mujer boca abajo e inmóvil en el suelo, por lo que decidió alertar a las autoridades sobre una “emergencia médica” con un pasajero a bordo.



El Departamento de Justicia ha informado que la víctima tenía "múltiples lesiones faciales" y ante la gravedad de la situación, la tripulación decidió cancelar el itinerario y regresar al puerto Galveston, Texas.



La investigación también ha marcado las horas claves de lo ocurrido. Detallaron que sobre las 7:46 p. m. Jason Watford ingresó a la habitación del crucero y 25 minutos más tarde llegó la mujer. A las 9:15 p. m. el hombre salió de la misma con ropa diferente y se sentó en el suelo del pasillo mientras utilizaba su celular.

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Tras ser capturado por agentes del FBI cuando el crucero regresó al puerto de origen, Jason Watford le confesó a los agentes haber golpeado y estrangulado a la mujer tras una discusión. Les detalló que "aplicó presión" en el cuello de la víctima "durante aproximadamente cuatro o cinco minutos" hasta que se cansó.

Según detallaron las autoridades, el acusado comparecerá este martes ante el tribunal federal de Galveston y, de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de cadena perpetua, además de una posible multa máxima de 250.000 dólares.



¿Qué pasó con el crucero y sus pasajeros después del incidente?

Tras completar las primeras inspecciones y el desembarco de los involucrados en el muelle de Galveston, el navío recibió la autorización para continuar con sus operaciones turísticas. Un portavoz de la compañía naviera MSC Cruises confirmó que la empresa colaboró plenamente con los requerimientos de las autoridades federales y brindó asistencia directa a las personas afectadas por lo ocurrido. Una vez concluidas las diligencias preliminares en el puerto, el buque volvió a soltar amarras y reanudó su travesía la tarde del mismo lunes 9 de noviembre.

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El itinerario de navegación mantendrá sus paradas previstas en los puertos caribeños de Costa Maya y Cozumel en México, así como en Roatán, Honduras, antes de completar su viaje y regresar definitivamente a Texas el próximo 15 de noviembre de 2026.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co