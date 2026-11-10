Trump dijo que pilotos vieron un ovni volando tres veces más rápido que un F-22

El presidente Donald Trump contó que pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le hablaron sobre un ovni, de forma redonda, que pasó junto a un avión de combate F-22 y que volaba más rápido que la aeronave.

La historia la reveló en una entrevista para el programa 60 Minutos, de CBS, sin detallar en qué fecha se habrían dado los hechos. El mandatario aseguró que no es “creyente” de los objetos voladores no identificados, “pero me senté en la Oficina Oval, en el primer mandato y un poco del segundo mandato, reuniéndome con pilotos de la Fuerza Aérea que son personas realmente buenas. No son personas que digas que creen en teorías de la conspiración, y dijeron 'sí, está pasando algo ahí fuera'”.



¿Qué habrían visto los pilotos?

En su relato, dijo que los uniformados volaban “un F-22, que es lo mejor que existe, es el avión más rápido, el mejor que se haya visto jamás”. De repente, continuó, “algo pasa junto a ellos a una velocidad tres veces mayor que la suya. Además, es redondo. No es aerodinámico”.

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Al ser preguntado sobre si hay un programa secreto del gobierno sobre ovnis del que no esté enterado, Trump contestó: “Si lo hay, voy a averiguarlo”.



Lo que ha revelado el Gobierno de EE. UU. sobre los ovnis

A comienzos de mayo de 2026, el Pentágono publicó un primer lote de documentos secretos que registran avistamientos de ovnis -algunos de ellos datan de la década de 1940-, lo que ha avivado las especulaciones sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Entre los incidentes documentados figuran informes sobre platillos y discos voladores, así como el avistamiento de un orbe anaranjado brillante -descrito al estilo de ‘El Señor de los Anillos’-; los archivos provienen del FBI, el Departamento de Estado, la NASA y el propio Pentágono. (Lea también: Pentágono publica nuevos archivos sobre ovnis y vida extraterrestre: hay fotos, videos y entrevistas)



El interés por los ovnis ha resurgido en los últimos años, a medida que el gobierno estadounidense investigaba numerosos reportes sobre aeronaves de naturaleza aparentemente sobrenatural, en medio de la preocupación de que adversarios pudieran estar probando tecnologías altamente avanzadas.



“Estos archivos, ocultos bajo clasificaciones de seguridad, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas; ya es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo”, declaró en ese entonces el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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Más de 160 archivos fueron publicados en el sitio web del Departamento de Defensa, que se refiere oficialmente a los ovnis como Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Uno de los expedientes, fechado en diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre “discos voladores”.

“Los constantes y recientes informes de observadores cualificados sobre este fenómeno siguen siendo motivo de preocupación para el Cuartel General del Mando de Material Aéreo (Air Material Command)”, señala un documento incluido en el expediente.

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Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea, clasificado como “ultrasecreto” y fechado en noviembre del año siguiente, contiene información sobre avistamientos de “aeronaves no identificadas” y “platillos voladores”. “Desde hace algún tiempo, nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores”, indica un documento de dicho expediente.

Otro expediente resume las declaraciones de siete empleados del gobierno federal que, por separado, informaron sobre “varios fenómenos anómalos no identificados” en Estados Unidos en 2023. “La credibilidad de quienes informaron, sumada a la naturaleza potencialmente anómala de los sucesos, convierte a este informe en uno de los más convincentes de los que posee actualmente la AARO”, señala la descripción del documento, en referencia a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) del Pentágono.

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En uno de los incidentes, tres equipos de agentes especiales de las fuerzas del orden federales describieron, de forma independiente, haber visto “orbes de color naranja en el cielo que emitían o lanzaban otros orbes más pequeños de color rojo”.

En otro caso, dos agentes especiales federales fueron testigos de “un orbe naranja resplandeciente... posado cerca de una formación rocosa”. El relato incluía una representación artística: un círculo de color rojo anaranjado con una franja amarilla en su tercio inferior. El objeto fue descrito como algo “similar al Ojo de Sauron de ‘El Señor de los Anillos’, pero sin la pupila”.

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En febrero, Trump ordenó a las agencias federales estadounidenses que comenzaran a identificar y publicar documentos gubernamentales relacionados con ovnis y seres extraterrestres, justificando la medida por el “enorme interés” sobre el tema. Ese mismo día, el presidente republicano afirmó que uno de sus predecesores demócratas, Barack Obama, había revelado información “clasificada” sobre vida extraterrestre durante su intervención en un pódcast. “Son reales, pero yo no los he visto y no están guardados en... el Área 51”, le dijo Obama al presentador Brian Tyler Cohen, refiriéndose a la instalación militar estadounidense ultrasecreta en Nevada, epicentro de numerosas teorías conspirativas sobre ovnis. En aquel momento, Trump declaró a la prensa que Obama “reveló información clasificada; no debería haber hecho eso”, al tiempo que, sobre sus propias convicciones, comentó: “No sé si son reales o no”. (Lea también: La afirmación de Obama sobre los extraterrestres que se hizo viral: “Son reales”)

No se ha presentado ninguna prueba de la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra.

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En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) fueran tecnología extraterrestre; muchos de los avistamientos sospechosos resultaron ser, en realidad, globos meteorológicos, aviones espía, satélites u otros fenómenos convencionales.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP