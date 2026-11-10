JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, reprograma visita a Colombia; ya no viene en noviembre

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance (JD Vance), proyectaba visitar Colombia durante la tercera o cuarta semana de noviembre para sostener un encuentro oficial con el presidente Abelardo de la Espriella. No obstante, este martes, se conoció que el recorrido por Latinoamérica fue reprogramado, sin conocerse todavía la nueva fecha.

La Embajada de Colombia en Washington fue informada de reprogramación de todo el viaje a Latinoamérica. La visita de Vance incluía, además de Colombia, el recorrido por Chile , Argentina y República Dominicana.

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Había trascendido que la agenda entre ambas delegaciones abarcará temas económicos, políticos y de seguridad. Dentro de los puntos centrales se incluye la revisión de las medidas arancelarias aplicadas a Colombia durante el gobierno de Donald Trump, así como el impulso a la inversión en áreas de tecnología, energía e infraestructura. Otra de las líneas de la visita de Vance la evaluación del apoyo de Washington para la atención de los departamentos colombianos afectados por el reciente terremoto —en especial Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.



Lo que ha dicho Vance sobre resultados de elecciones en EE. UU.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpó la semana anterior al descontento por la impopular guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán como la principal causa de la estrepitosa derrota republicana en las elecciones legislativas donde los demócratas recuperaron el control del Congreso.

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"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en el Senado y la Cámara de Representantes.

El 'número dos' de Trump, entre los pocos políticos de la esfera del mandatario que no compartió su entusiasmo por el conflicto, advirtió que, aunque sus colegas de partido quieran "defender que valió la pena perder el Senado" durante los próximos seis años, "todo el mundo" sabe el motivo del fracaso en las urnas.

"Cualquier conversación honesta sobre el rumbo que debemos tomar a partir de ahora tiene que empezar por ahí", insistió el posible aspirante a la presidencia en 2028. "Sigo teniendo esperanza en nuestro país. A quienes están furiosos y quieren decir 'se lo advertimos': tienen razón, nos lo advirtieron", reconoció.

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En su extensa reflexión, en la que parece querer distanciarse de Trump, Vance afirmó que "el principal problema no es la participación" en los comicios, sino que muchos de los que votaron por la dupla presidencial en 2024, dieron un giro y votaron a los demócratas este martes.

"Habrá muchas disputas internas y discusiones sobre qué pasó y por qué. Uno de los encuestadores a los que más respeto me dijo que nuestro mensaje económico no fue lo suficientemente contundente en la recta final. Estoy seguro de que es cierto. Pero la verdadera razón por la que perdimos es evidente para casi todos", insistió sobre la guerra.

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Con información de EFE