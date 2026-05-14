Crucero con 1.700 pasajeros que estaba confinado en Francia continúa curso: reportan brote de virus

Las autoridades francesas permitieron el miércoles a los pasajeros asintomáticos desembarcar de un crucero británico, afirmando que un virus gastrointestinal era la causa del brote de enfermedad que se produjo tras la muerte de un anciano por un ataque al corazón.



Anteriormente, las autoridades habían ordenado el confinamiento de los más de 1.700 pasajeros y tripulantes del barco, pero insistieron en que no existía relación con el brote de hantavirus que se sospecha que causó la muerte de tres personas en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, y que ha generado alarma internacional. Las pruebas confirmaron que el brote en el Ambition, un crucero anclado en el puerto de Burdeos, en el oeste de Francia, era " una infección gastrointestinal de origen viral ", según informaron el gobierno local y la agencia regional de salud en un comunicado.



Añadieron que no había casos graves y que las personas asintomáticas ya podían desembarcar, pero que los infectados debían permanecer aislados a bordo. La noticia de que un pasajero británico de 92 años había fallecido en el barco, mientras que decenas de personas más sufrían malestar estomacal, causó preocupación inicialmente. Sin embargo, las autoridades sanitarias indicaron que el hombre había sufrido un infarto y que su muerte parecía no estar relacionada con las enfermedades.

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"Por el momento, no se ha establecido ningún vínculo con el episodio de gastroenteritis", declararon. Las autoridades portuarias informaron que su cuerpo permanecía a bordo, "de conformidad con los convenios internacionales". Las autoridades informaron que, desde el lunes, 80 personas a bordo del barco habían presentado "síntomas compatibles con una infección digestiva aguda".

Explicaron que la orden de confinamiento se emitió por "precaución" y para "evitar la psicosis", dada la preocupación internacional por el brote de hantavirus en el Hondius, que zarpó de Argentina y ahora regresa a los Países Bajos tras ser evacuado. El Ambition, operado por la compañía británica Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos el martes con 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, y 514 tripulantes.



Seos Guilidhe, un pasajero de 52 años originario de Belfast, la capital de Irlanda del Norte, que se encontraba confinado el miércoles, envió un mensaje a través de Facebook mientras jugaba al bingo. "Estamos a bordo con medidas de higiene adicionales. No es tan grave como durante la COVID-19. La gente sigue con su vida normal", escribió, refiriéndose a los confinamientos durante la pandemia del coronavirus. Se pudo ver a los pasajeros tomando fotos de la ciudad francesa desde la cubierta.



Guilidhe publicó más tarde: "Nos permiten bajar del barco, se han levantado las restricciones". Otros no tuvieron tanta suerte. "Dos personas contagiadas en un camarote es todo un reto", publicó un pasajero infectado en Facebook.

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Los pasajeros a bordo del Ambition mostraron síntomas máximos el lunes, cuando el barco estaba atracado en Brest, según informaron las autoridades. El hombre fallecido murió antes de que el crucero llegara al puerto de Bretaña, en el noroeste de Francia. El barco, que zarpó de las Islas Shetland, al norte de Escocia, el 6 de mayo, hizo escala en Belfast y Liverpool (Inglaterra) antes de llegar a Burdeos, desde donde tenía previsto partir hacia España. Inicialmente, debía regresar a Liverpool el 22 de mayo. La compañía de cruceros informó en su página de Facebook que sus cifras mostraban un aumento de casos de enfermedad tras el embarque de los pasajeros en Liverpool el sábado.

