Pediatra en Alemania, detenido por abuso de niños: lo investigan por 130 delitos

La Fiscalía de Potsdam (este de Alemania) ha presentado cargos contra un pediatra que está bajo sospecha de haber cometido 130 delitos sexuales contra niños que, al parecer, habrían sido sus pacientes. Sin embargo, no se especificó cuántos menores de edad fueron víctimas de abusos. (Lea también: Víctima relata cómo habría sido abusada por urólogo, capturado por presunta agresión a 50 mujeres)

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La mayor parte de los ataques, ocurridos entre el 1 de diciembre de 2013 y el 5 de noviembre de 2025, habrían sido perpetrados en el marco del ejercicio profesional del médico en hospitales en las localidades de Rathenow y Nauen, en Brandeburgo.

"El acusado está imputado por 130 delitos sexuales" cometidos mientras trabajaba para el proveedor de servicios sanitarios Havelland Kliniken, según informó la Fiscalía de Potsdam, que añadió que "entre estas acusaciones se incluyen, entre otras cosas, denuncias de abuso sexual agravado de menores y violación."



Los fiscales recalcaron que "se alega que el acusado cometió un gran número de delitos mientras desempeñaba sus funciones profesionales".



¿Cómo descubrieron los presuntos abusos del pediatra?

El acusado está actualmente en prisión preventiva tras haber sido detenido en noviembre pasado bajo la sospecha de haber abusado de un niño en el hospital de Rathenow, cuya madre había presentado una denuncia.



A partir de esa denuncia, la Fiscalía empezó a investigar si había otras víctimas y, tras analizar material informático incautado, encontró fuertes indicios de que ocurrieron más abusos. Ahora, la Audiencia Provincial de Potsdam deberá decidir cuándo se abre el proceso contra el imputado.

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Los presuntos delitos recuerdan el caso en Francia de un pedófilo convicto que ejerció como cirujano durante años mientras abusaba repetidamente de los niños a su cargo.

En mayo de 2025, un tribunal francés condenó al médico jubilado Joel Le Scouarnec a 20 años de prisión tras confesar haber abusado sexualmente o violado a cerca de 300 pacientes entre 1989 y 2014. De ellas, más de 250 víctimas eran menores de 15 años. (Lea también: "La cárcel fue una liberación": cirujano francés acusado de abusar sexualmente de 299 menores)

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE