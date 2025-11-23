En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / En fotos: así se ve el espacio aéreo de Venezuela en medio de aviso de EE. UU., según Flight Radar

En fotos: así se ve el espacio aéreo de Venezuela en medio de aviso de EE. UU., según Flight Radar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un aviso de precaución referente al espacio aéreo de Venezuela, lo que provocó que varias aerolíneas comerciales cancelaran sus vuelos desde y hacia el país.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de nov, 2025
Imagen de referencia de tensiones entre Venezuela y EE. UU.
Pexels/AFP

