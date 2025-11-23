En fotos: así se ve el espacio aéreo de Venezuela en medio de aviso de EE. UU., según Flight Radar

El espacio aéreo de Venezuela amanece este domingo con un cielo despejado tras el aviso de Estados Unidos en el que se instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país latinoamericano. La nación norteamericana ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su operación 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión". La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso internacional referente al espacio aéreo de Venezuela y tras eso, las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) fueron algunas de las que informaron que suspendían sus vuelos hacia este país.



La aerolínea colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad. La compañía venezolana Avior anunció, por su parte, que también mantendrá con normalidad sus vuelos nacionales e internacionales. Las aerolíneas Laser y Estelar también informaron que continúan su operación con normalidad en los espacios aéreos de Venezuela. En Colombia, la Aeronáutica Civil reportó una serie de medidas con el fin de mantener la seguridad y evitar que los viajeros se vean afectados por lo anunciado por Estados Unidos.



Lea: Las aerolíneas que mantendrán vuelos en Venezuela pese a avisos de EE. UU. de "extremar precaución"



En fotos: así se ve el espacio aéreo de Venezuela en medio de aviso de EE. UU.

Contadas aeronaves son reportadas en el espacio aéreo de Venezuela este domingo. Flight Radar

Publicidad

Espacio aéreo de Colombia

En comparación, así se ve el espacio aéreo en Colombia. Flight Radar

Espacio aéreo en el mar Caribe

También en comparación, así se ve el espacio aéreo en el sur del Caribe. Flight Radar

Publicidad

Comparativa de la región con respecto al espacio aéreo de Venezuela

El espacio aéreo de Venezuela se nota más vacío en comparación con las demás zonas de sur y el centro del Caribe. Flight Radar

Las medidas de la Aeronáutica Civil

En estricto cumplimiento con la normativa aeronáutica internacional y para salvaguardar la seguridad operacional, la Aeronáutica Civil de Colombia solicitó, con carácter urgente, a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región, la presentación de la siguiente información detallada:



Un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del aviso en sus rutas y operaciones actuales.

La descripción pormenorizada de las medidas operacionales y comerciales adoptadas, incluyendo la definición de rutas alternativas y los procedimientos de seguridad reforzados.

La confirmación formal de que se respetará el periodo de aviso previo de 72 horas requerido por la FAA para cualquier ajuste o modificación en los itinerarios afectados.

Asimismo, en estricto cumplimiento con los lineamientos de la FAA, se instruye a todos los operadores aéreos comerciales a:



Requerir a cuando lo consideren pertinente a la FAA, con un mínimo de 72 horas de antelación, los detalles específicos sobre información que pueda afectar el desarrollo de los vuelos planificados a través del correo electrónico FAAWATCH@FAA.GOV.

Reportar de manera inmediata cualquier incidente de seguridad o riesgo observado o experimentado dentro del espacio aéreo afectado tanto a la Aeronáutica Civil como a FAA a través de los canales oficiales establecidos.