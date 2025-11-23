En fotos: así se ve el espacio aéreo de Venezuela en medio de aviso de EE. UU., según Flight Radar

Publicidad
El espacio aéreo de Venezuela amanece este domingo con un cielo despejado tras el aviso de Estados Unidos en el que se instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país latinoamericano. La nación norteamericana ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su operación 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.
El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión". La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso internacional referente al espacio aéreo de Venezuela y tras eso, las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) fueron algunas de las que informaron que suspendían sus vuelos hacia este país.
La aerolínea colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad. La compañía venezolana Avior anunció, por su parte, que también mantendrá con normalidad sus vuelos nacionales e internacionales. Las aerolíneas Laser y Estelar también informaron que continúan su operación con normalidad en los espacios aéreos de Venezuela. En Colombia, la Aeronáutica Civil reportó una serie de medidas con el fin de mantener la seguridad y evitar que los viajeros se vean afectados por lo anunciado por Estados Unidos.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE