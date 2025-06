Influencer de 30 años anunció su muerte con un video: "Si estás viendo esto, estoy muerto"

"Hola, soy Tanner. Si estás viendo esto, estoy muerto", dice Tanner Martin en el más reciente video que publicó en sus redes sociales y que dejó sorprendidos y con mucha tristeza a sus seguidores. El influenciador de 30 años llevaba una batalla pública contra el cáncer de colón, que le diagnosticaron años atrás, y decidió que su último video sería para anunciar que había dejado este mundo.

Martin era oriundo de Utah, Estados Unidos, y llevó una vida tranquila y saludable hasta sus 25 años. Desde el año 2020 estaba enfrentando un agresivo cáncer de colon que, a pesar de sus esfuerzos, se tornó incurable en los últimos años. Con la llegada de su hija, el pasado mes de mayo, el famoso había manifestado su miedo a morir y parece que dejó todo preparado.

El video de despedida de Tanner Martin

Para los seguidores de Martin no era un secreto su estado de salud, ya que él constantemente reflejaba detalles de su batalla en sus publicaciones. Su fragilidad y humor para enfrentar un diagnóstico incurable lo hicieron ganarse el cariño de los internautas que estaban pendientes de cualquier nuevo detalles sobre él y su familia, conformada junto a su esposa Shay Wright y la pequeña recién nacida.

Con su particular energía y una gran sonrisa, Tanner Martin infirmó a sus seguidores el pasado 25 de junio que estaba muerto. Se trata de un video pregrabado que dejó el influenciador para ese momento y seguir conmoviendo a su público incluso después de muerto. En el video expresa sus sentimientos. "Quiero que todo el mundo sepa que he tenido una vida increíble y he tomado la decisión de grabar este vídeo porque creo que es un buen momento para compartir mis pensamientos".

Explicó que con ese video también pretendía que su esposa no tuviera que hacer ningún pronunciamiento público en medio de su duelo y dejarla a ella y a su hija tranquilas. "Gracias a todos los que han estado conmigo y mi familia. Sé que han estado rezando por nosotros" y le pidió un último favor a sus seguidores de seguir orando por su esposa e hija, así como ayudándolas si en algún momento necesitan algo. También dijo estar emocionado por reencontrarse con familiares en el 'más allá' y empezar esta "nueva aventura".

¿Cómo se enteró que tenía cáncer?

Según el Daily Mail, en 2020 Tanner tenía 25 años y empezó a presentar síntomas como simples dolores de estómago que eran cada vez más fuertes. Tras una colonoscopia, los médicos le dieron una noticia devastadora. El influenciador tenía cáncer colorrectal en etapa 4 y había avanzado hasta su hígado. Desde entonces, utilizó sus redes sociales para crear consciencia sobre la enfermedad.

El joven inició un tratamiento en el que su esposa y su comunidad digital lo acompañaron siempre. Sin embargo, a mediados de 2023 los médicos le dijeron que el cáncer ya no era curable y le dieron entre dos o cinco años de vida. Desde entonces, Tanner y su esposa registraron casi que a diario su batalla y pequeñas victorias. En medio de su situación, una gran noticia llegó a ellos en 2024: estaban esperando una hija.

La pequeña nació el pasado 15 de mayo y cada publicación de Tanner sosteniendo a la recién nacida era conmovedora para sus seguidores. En uno de los últimos videos que publicó sosteniendo a su bebé el influenciador de 30 años reconoce que no le queda mucho tiempo junto a su hija. El hombre detalló que últimamente pensaba mucho en que la pequeña no podría recordarlo, por lo que contaba con que los registros de sus últimos años de vida fueran un alivio para ella en el desarrollo de su vida.

