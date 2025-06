Influencer fitness quedó paralizada desde la cintura tras picadura de garrapata: "Pequeños dolores"

María Palen fue un símbolo de disciplina, fuerza y vitalidad en sus redes sociales. Esta influencer de fitness, con base en California, Estados Unidos, compartía a diario en sus cuentas rutinas de ejercicio, consejos de vida saludable y reflexiones positivas que inspiraban a miles de seguidores. Sin embargo, en 2024, su vida dio un vuelco radical: pasó de levantar pesas en el gimnasio a quedar parcialmente paralizada tras una picadura de garrapata que le provocó una devastadora infección.

Todo comenzó con molestias casi imperceptibles. En un video que publicó en Instagram en septiembre de 2024, Palen relató el inicio de su calvario: “Empezó con pequeños dolores, pequeñas molestias que la mayoría de la gente podría ignorar, pero luego mi cuerpo me rindió por completo”. Con voz calmada pero cargada de emociones, narró cómo el malestar se convirtió en algo inmanejable y la obligó a dejar de lado su estilo de vida activo.

Para marzo de 2025, ya había perdido nueve kilos y estaba postrada en cama. En medio del desconcierto, la creadora se preguntó en la grabación: “¿Por qué me fallaba el cuerpo? Siempre he llevado un estilo de vida saludable, y esto no tenía sentido. Pronto me di cuenta de que no podía solucionarlo con una dieta equilibrada ni ejercicio”.

Inicialmente, los médicos sospecharon de una posibleenfermedad autoinmune. No obstante, tras múltiples exámenes, la verdad salió a la luz: María había contraído babesiosis, una infección poco común transmitida por picaduras de garrapata. “Un parásito escondido profundamente en mi torrente sanguíneo atacaba mis células de la sangre, dejándome inmovilizada con un insoportable dolor y gran fatiga”, relató en uno de sus videos.

La babesiosis, según la Clínica Cleveland, afecta a menos de 3.000 personas al año en Estados Unidos, pero puede ser potencialmente mortal. Conforme con el Departamento de Salud de Nueva York, en su página web, la enfermedad detectada es "poco común, grave y a veces fatal" y se "transmite por la picadura de una garrapata de ciervo infectada, la Ixodes scapularis. También se puede contagiar mediante la transfusión de sangre contaminada".

En su caso, “destrozó completamente mi sistema inmunológico”, explicó Palen. Las tareas más simples se convirtieron en desafíos: “Se volvió tan grave que algo tan simple como bloquear mi teléfono o girar el volante de mi auto se convirtieron en momentos de agonía”.

La parálisis: el giro inesperado de su enfermedad

Aunque el tratamiento con antibióticos eliminó la infección, los daños ya eran irreversibles. En octubre de 2024, durante una visita a Texas para celebrar el cumpleaños de un familiar, Palen experimentó fiebre, dolor en el coxis, incapacidad de ir al baño y pérdida de fuerza en las piernas. En cuestión de días, su cuerpo colapsó. “Una vez que los analgésicos hicieron efecto en el hospital, mis piernas empezaron a entumecerse. Primero la izquierda, luego la derecha, hasta que me subieron hasta el ombligo”, describió la creadora en otro video publicado en el mes de diciembre.

Los exámenes médicos revelaron que sulíquido cefalorraquídeo estaba lleno de glóbulos blancos, señal de que algo atacaba su médula espinal. Se debe destacar que los médicos aún no identifican con precisión la causa del daño, sin embargo, todo apunta, según mencionó la mujer, a una complicación asociada a la enfermedad de Lyme no diagnosticada, lo que derivó en una mielitis transversa, una rara inflamación que afecta la médula espinal y que la dejó paralizada de la cintura para abajo.

Desde entonces, Palen ha compartido con sus seguidores no solo su diagnóstico, sino también su proceso de adaptación y rehabilitación. En uno de sus videos, expresó con firmeza: “Aquí está cómo perdí 1 año de mi vida y contando, porque todavía me siento muy mal”. A pesar del dolor físico y emocional, ha preferido enfocarse en las pequeñas victorias. “Así que para todos los que pelean esta batalla similar, los veo, los escucho. Vamos a superarlo por completo”, dijo.

En lugar de ocultar sus luchas, la influencer ha transformado su perfil en un espacio de apoyo e inspiración y ya acumuló más de 20 mil seguidores en Instagram. “Intento que esta página sea lo más inspiradora posible. Sé que podría compartir más sobre las luchas, pero si me centro demasiado en las dificultades, traigo una energía que no deseo cargar”, explicó en una reciente publicación.

Acompañada por su familia en Texas y recibiendofisioterapiadomiciliaria, Palen ha comenzado un arduo camino hacia una posible recuperación. Los médicos le han dado tres escenarios: un 33 % de posibilidades de recuperación total, otro 33 % de mejora parcial, y el mismo porcentaje de no volver a caminar.

Además de los desafíos físicos, Palen enfrenta una dura realidad económica. Según una campaña de GoFundMe lanzada en enero de 2025 para apoyarla, María lleva más de cuatro meses sin ingresos, ha perdido su apartamento y su empleo, y acumuló más de 50.000 dólares en deudas médicas durante sus cinco semanas de hospitalización por la infección en la columna.

“Sus ahorros se han agotado y las facturas médicas siguen acumulándose. Tras perder su apartamento y su trabajo debido a la larga duración de su enfermedad, María vive actualmente con su familia en Texas”, señala la descripción de la campaña.

En el texto, también se resalta su fortaleza: “Ha afrontado este camino con una fuerza, positividad y determinación inquebrantables. Tras semanas en el hospital, la trasladaron a un centro de rehabilitación y ahora recibe fisioterapia a domicilio, logrando pequeños pero significativos avances cada día.”.

La recaudación, que ya supera los 12.000 dólares, de acuerdo con estimaciones de People, busca cubrir gastos médicos, terapias y necesidades básicas mientras ella se centra en su recuperación. “Este GoFundMe no se trata solo de apoyo económico, sino de apoyar a María para que pueda centrarse en lo que realmente importa: sanar”, escriben sus allegados.

