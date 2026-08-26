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Noticias Caracol  / MUNDO  / Inundación repentina en Nepal: al menos 16 muertos y 400 desaparecidos en frontera con China

Inundación repentina en Nepal: al menos 16 muertos y 400 desaparecidos en frontera con China

Las autoridades detallaron que se ha perdido el contacto con cientos de peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Inundación repentina arrasa en Nepal.
Inundación repentina arrasa en Nepal.
AFP

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecían este miércoles sin contacto en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China). El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó a EFE que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra aumente. El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, dijo que se ha perdido el contacto con 390 peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra. “La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas”, afirmó.

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El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a EFE que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi. Basnet señaló que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate. “Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó.

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La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

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Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

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EFE

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