EE. UU. propone que empleadores paguen una tasa de más de 100.000 dólares por visas de trabajo H-1B

El gobierno de Donald Trump anunció nuevamente una iniciativa para imponer una tasa de 103.265 dólares a los empleadores que contraten extranjeros a través de un programa de visado muy utilizado en el sector de tecnología en Estados Unidos. Este rubro La tasa para la visa H-1B funcionaría como un "mecanismo de ingresos" para recuperar los costos que conlleva administrar el sistema de inmigración legal, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en su nueva normativa. El gobierno sostiene que este programa de visados se ha explotado para sustituir, en lugar de complementar, a la fuerza laboral estadounidense. (Lea también: ¿Visa de Estados Unidos en menos tiempo? Lanzan opción para adelantar la entrevista)

En septiembre de 2025, la administración republicana emitió una proclamación presidencial que imponía una tasa de 100.000 dólares para combatir lo que calificó como un "abuso sistémico"; pero en junio, un juez federal bloqueó esa orden y se alineó con 20 estados gobernados por demócratas en una demanda que argumentaba que la tasa constituía un impuesto ilegal que eludía a la autoridad del Congreso y no era solo una tarifa administrativa.

A la espera de la revisión en apelación de esta decisión, el gobierno de Trump intenta imponer estas tasas por otra vía. La propuesta queda ahora abierta a comentarios antes de su posterior entrada en vigor. Es probable que también sea impugnada por opositores a la medida.



Magnates como Elon Musk tuvieron visa H-1B

El visado H-1B permite a los empresarios estadounidenses patrocinar a trabajadores extranjeros de profesiones especializadas, como científicos, médicos, ingenieros o desarrolladores informáticos y lo habitual es que la demanda supere la oferta. Estos permisos tienen un periodo inicial de tres años, ampliable hasta seis.



El Congreso creó el programa H-1B en 1990. Actualmente, Estados Unidos concede unos 85.000 de estos visados al año, incluyendo 20.000 que están reservados para trabajadores con títulos de alta cualificación. Algunos destacados directores ejecutivos del sector tecnológico, como Elon Musk (SpaceX) y Sundar Pichai (Google), tuvieron en su momento visados H-1B.



Los críticos sostienen que las nuevas normas generarían graves carencias de personal en ámbitos como la medicina, la ingeniería y las ciencias. (Lea también: Gobierno de EE. UU. planea revocar visas trabajo o negocios a extranjeros que hayan solicitado asilo)

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL