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Aeropuerto de Maiquetía, afectado por terremotos en Venezuela, retoma operaciones el 1 de septiembre

El principal aeropuerto de Venezuela funcionará con terminales temporales -dos de salida y dos de llegada- para vuelos nacionales e internacionales.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Aeropuerto de Maiquetía, afectado por terremotos en Venezuela, retoma operaciones el 1 de septiembre
STRINGER / AFP

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, que sirve a Caracas y que fue afectado por los terremotos del pasado 24 de junio, anunció un mes después que retomará operaciones de vuelos comerciales el próximo 1 de septiembre en terminales temporales. (Lea también: Presidenta encargada de Venezuela dice que han retirado el 28% de los escombros tras terremotos)

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En un comunicado, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) pidió a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los espacios habilitados temporalmente mientras termina la recuperación del edificio. Aseguró que la reanudación de operaciones es posible gracias a un proceso desarrollado bajo "altos estándares de calidad y últimas tecnologías". "Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir", agregó el instituto.

Así operará el aeropuerto de Maiquetía

El IAIM indicó recientemente que habrá dos terminales de salida y dos de llegada, que funcionarán para vuelos nacionales e internacionales y que contarán con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida. El terminal internacional de salida será de 4.300 metros cuadrados y tendrá cuatro puertas y una capacidad de 780 personas en sus salas de espera. Los terminales son "estructuras modulares metálicas", según el instituto, que señala también que el traslado entre estos espacios y la rampa de operaciones se hará en buses. Además, habrá estacionamiento de corta y larga permanencia.

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El mismo día de los terremotos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el cierre del aeropuerto y luego varias aerolíneas movieron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo. Otras trasladaron las operaciones a Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), a 313 kilómetros de distancia de Caracas por carretera.

La mandataria encargada había anunciado una alianza internacional para la recuperación de la terminal de Maiquetía, pese a no detallar qué actores están involucrados.

Este aeropuerto, ubicado en la devastada región de La Guaira, la más afectada por los terremotos, retomó el 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga como un primer paso hacia una reapertura paulatina tras el cierre por los sismos, que dejaron al menos 6.509 muertos. (Lea también: Hermanos sobrevivieron a terremotos de Venezuela y ahora vuelven a enfrentar la tragedia en Colombia)

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AGENCIA EFE

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