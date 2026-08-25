Se intensifica guerra comercial entre EE. UU. y Canadá, que anuncia aranceles de entre 15 y 50 %

Canadá anunció aranceles sobre productos estadounidenses que oscilan entre el 15 y el 50 %, intensificando así la guerra comercial entre estos aliados históricamente cercanos. La represalia de Ottawa entrará en vigor el 8 de septiembre, un plazo que el primer ministro, Mark Carney, ya había indicado después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el sábado un arancel del 50 %. (Lea también: Guerra comercial entre EE. UU. y Canadá: Trump elevará al 50 % el arancel de carros y acero en 2027)

Los aranceles de represalia del 15, 25 o 50 % son similares a los de Estados Unidos, declaró el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne. Estos aranceles afectan a sectores como el siderúrgico, el lácteo y el electrónico. La lista incluye pescado fresco y congelado, bienes de consumo como lavavajillas y lavadoras, así como productos industriales, incluidos materiales para la construcción de vías férreas.

El gobierno canadiense también anunció un paquete de ayuda de 5.400 millones de dólares (7.500 millones de dólares canadienses) para empresas y trabajadores. “Este es un desafío sin precedentes para Canadá. Pero Canadá estará a la altura de las circunstancias”, dijo Champagne, y añadió: “Creo que lo que los canadienses pueden ver esta mañana es que estamos unidos”.



La ministra de Industria, Melanie Joly, se hizo eco del llamamiento de Champagne para que los canadienses apoyen a las empresas locales y prometió trabajar con nuevos aliados y socios comerciales. También prometió "contraatacar" si Trump aumentaba los aranceles estadounidenses sobre los automóviles canadienses al 50 %.



¿Ojo por ojo?

Los últimos aranceles de Trump afectan a productos canadienses por valor de unos 20.000 millones de dólares, lo que representa el 5,5 % de sus exportaciones a Estados Unidos, después de que las negociaciones comerciales fracasaran en el último momento. Según la respuesta prevista por Canadá, los productos estadounidenses de acero y aluminio, que anteriormente estaban sujetos a un arancel del 25 %, pronto se enfrentarán a aranceles del 50 %.



Entre los productos sujetos a aranceles del 25 % se incluyen electrodomésticos, productos lácteos como el queso, así como ciertos productos derivados del acero y el aluminio. Una pequeña categoría, que incluye equipos y herramientas eléctricas, estará sujeta a un arancel del 15 %. Estos productos representan aproximadamente el 7,3 % de las importaciones de Canadá procedentes de Estados Unidos, según los niveles de 2024. Pero los analistas advierten de una escalada de represalias recíprocas.

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El lunes, Trump se comprometió a duplicar los aranceles sobre los automóviles canadienses a partir de 2027, elevándolos hasta el 50 %, desde el 25 % actual, para los componentes no estadounidenses. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, criticó la amenaza de Trump diciéndole que podía "besarle el trasero" y amenazando con imponer un recargo a la exportación de electricidad. Trump arremetió contra Ford y también se refirió a Carney como "gobernador", intensificando su campaña incendiaria para que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Para poner de manifiesto la animosidad, el estadounidense dijo que estaba considerando cambiar el nombre del lago Ontario a "Lago América".

Los nuevos aranceles estadounidenses no eximen a los productos amparados por el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Según estimaciones de Oxford Economics, elevan el arancel efectivo estadounidense sobre las exportaciones canadienses del 5,1 % al 6,9 %. Los aranceles sobre los plásticos, la maquinaria eléctrica y los productos de madera y papel son los que más contribuyen a este aumento. "Los fabricantes de Quebec, Nuevo Brunswick y Ontario serán los más afectados", afirmó Oxford Economics.



Amenazas a la cultura

Los intercambios suscitaron cierta preocupación en Estados Unidos. Ethan Johnson, de 25 años, propietario de una empresa emergente, declaró a la AFP: "Los cálculos económicos y matemáticos no tienen sentido". Pero Lucas Feser, electricista de 29 años, confía en que la administración Trump "consiga un acuerdo más duro y mejor".

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Carney había dicho anteriormente que los negociadores estadounidenses intentaron imponer restricciones a los acuerdos comerciales canadienses con otros países en el último momento. Los funcionarios estadounidenses también profirieron "amenazas" inaceptables contra el idioma francés y la "cultura de Quebec", añadió, refiriéndose a la provincia francófona del este de Canadá. Trump respondió el martes, declarando en Truth Social que "jamás interferiría con los canadienses que hablan francés" y acusó a Carney de mentir para obtener apoyo político.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá. Las exportaciones canadienses a su país vecino representan el 70 % de su total. Canadá es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos en el comercio de bienes este 2026, después de México. Según una encuesta publicada el domingo por el Instituto Angus Reid, los canadienses apoyan en general la decisión de Carney de abandonar las negociaciones, pero algunos temen repercusiones económicas.

La Casa Blanca había alegado un "trato discriminatorio" por parte de Canadá contra los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos al imponer nuevos aranceles.

AGENCIA AFP