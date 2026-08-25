Video viral | Conductor de tren se queda dormido por nueve segundos y causa choque

El video de un conductor de un tren Muni en San Francisco, En Estados Unidos, se ha vuelto viral en las redes sociales y ha generado preocupación entre los usuarios de este transporte, luego de que quedara captado en video el momento en el que el trabajador se queda dormido y se estrella. La compañía que opera este servicio se pronunció al respecto.



Video de conductor que se queda dormido y se estrella

La grabación del accidente fue revelada por Telemundo 48, medio estadounidense que indicó que el incidente ocurrió el 31 de julio alrededor de las 8:33 a. m., sobre 47th Avenue y Wawona Street en el distrito Sunset. Además, que en el tren se movilizaban dos pasajeros y el conductor, y ninguno de ellos resultó herido.

Según lo que se puede ver en la grabación, que fue captada por las cámaras de seguridad dentro del tren Muni, el conductor aparentemente se quedó dormido por un lapso de nueve segundos, lo que lo llevó a chocar contra otro tren que estaba frente a él, pero que no alcanzó a evitar. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y lo único que se vio afectado fueron los dos trenes involucrados.

Tras la viralización del video, la compañía de transporte emitió un comunicado en el que señaló que realizaron una investigación preliminar por lo ocurrido en la que determinaron que todo fue un error del conductor causado por la fatiga. Ante el incidente, aseguraron que suspendieron al operador de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.



Por su parte, Alan Wong, supervisor de distrito 4, confirmó al medio local que el accidente fue un error del conductor y que les preocupa que se sigan causando accidentes por este tipo de situaciones, mientras Muni reportó que están tomando los pasos necesarios para evitar que ocurra algo similar con este y otros operadores. Wong también recalcó que este fue un incidente aislado y que los usuarios pueden seguir usando este transporte a diario sin problema.



El Ferrocarril Municipal de San Francisco, también conocido como Muni, es uno de los medios de transporte más popular de la ciudad y uno de los primeros sistemas de transporte públicos del país norteamericano, establecido en 1912. En la actualidad, el sistema hace parte de la columna vertebral de movilidad de San Francisco, conectando toda la ciudad a través de teleféricos, tranvías históricos, trenes ligeros modernos, trolebuses eléctricos y autobuses híbridos.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co