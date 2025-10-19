Israel suspendió el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza: ¿rompió acuerdo con Hamás?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Israel suspendió el domingo los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, indicó a la AFP un responsable de seguridad del Estado hebreo, citando una violación del alto al fuego por parte de Hamás.
"El traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza ha sido suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", dijo la fuente, que pidió el anonimato.
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación breve...