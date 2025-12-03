En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Así son las cuentas Trump con las que niños podrían recibir hasta 1.000 dólares en EE. UU.

Así son las cuentas Trump con las que niños podrían recibir hasta 1.000 dólares en EE. UU.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a conocer un nuevo programa de incentivos a través del cual ciertos niños que nazcan en Estados Unidos podrán tener sus propias cuentas bancarias. ¿De qué se trata y cómo funciona?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Así funciona la cuenta Trump que se plantea en Estados Unidos. -
Foto: AFP, Getty Images y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad