Así son las cuentas Trump con las que niños podrían recibir hasta 1.000 dólares en EE. UU.

En solo un año de mandato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado de qué hablar en todo tipo de temas. Esta vez, algunas de sus medidas han vuelto a ser tendencia en materia económica por su reciente propuesta sobre crearles cuentas de ahorros a los niños que nazcan en Estados Unidos, pese a que estos no tengan la mayoría de edad.

La iniciativa, que ya ha sido apoyada por importantes personalidades como Michael Dell, el magnate y director ejecutivo de Dell Technologies, ha sido tan innovadora como polémica, y tiene como objetivo el establecimiento de un depósito de dinero para que estas personas puedan contar con una importante suma económica al cumplir 18 años.

Son varios los puntos relevantes de este tipo de cuenta. En primer lugar, resalta el hecho de que este tipo de cuentas pueden crecer libres de impuestos, por lo que los padres o parientes de los menores con este tipo de cuentas tendrán la capacidad de abonar dinero en ellas (hasta cierto monto), sin que esto involucre alguna carga tributaria sobre este valor.



¿En qué momento se podrá retirar el dinero?

Acorde con información divulgada por la Casa Blanca, el dinero que se consigne en las cuentas de estos menores de edad solo podrá ser retirado una vez los infantes cumplan los 18 años de edad. Además, se pronostica que el dinero proveniente de esta cuenta solamente pueda ser únicamente utilizado parafines educativos, laborales o económicos (para, por ejemplo, hacer inversiones para negocios o emprendimientos propios).



Aunque por el momento no se pueden crear estas cuentas, actualmente los padres interesados sí pueden diligenciar el formulario 4547 del IRS para manifestar su disposición en la creación de tal cuenta, cuyo dinero debe invertirse en un fondo de índice bursátil estadounidense diversificado y de bajo costo, o de tal equivalencia. En mayo de 2026, el Gobierno se comunicará con estas personas para proceder a la creación de esta cuenta bancaria.



El beneficio de los 1.000 dólares y la ayuda del magnate Michael Dell

Las llamadas "cuentas Trump", incluidas en el proyecto presupuestario que impulsó el presidente republicano en el Congreso en julio, contemplan 1.000 dólares para cada niño estadounidense nacidos después del 1 de enero de 2025. Es decir, que el Gobierno otorgará esta suma de dinero en la cuenta de estos infantes a manera de incentivo.



La donación de los Dell ahora financiará depósitos de 250 dólares en cuentas de ahorro para al menos 25 millones de niños de 10 años o menos, que nacieron antes de la fecha límite del programa original. "Esto dará a millones de niños una participación en la prosperidad estadounidense, un beneficio del mercado de valores en alza y una mejor oportunidad para alcanzar el sueño americano", declaró Trump en una ceremonia en la Casa Blanca.

El fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, de 60 años, dijo que esperaba que las cuentas enseñaran a los niños a ahorrar para su propio futuro. "Creemos que esta es la mejor inversión que podemos hacer en los niños", agregó Susan Dell. Las "cuentas Trump" estarán disponibles para los niños una vez cumplan 18 años. La donación de los Dell llegará a casi el 80 por ciento de los niños de 10 años o menos, particularmente aquellos en áreas con los ingresos más bajos, según dijo la fundación Dell en un comunicado.

Las "cuentas Trump" para recién nacidos fueron parte del proyecto de ley de impuestos y gastos que Trump impulsó para que los republicanos lo aprobaran en un Congreso reticente y consolidar su agenda para un segundo mandato. El proyecto de ley también incluyó un nuevo financiamiento masivo para la campaña de deportación de migrantes de Trump, mientras recortaba el apoyo a la salud y el bienestar, y generaba preocupaciones de que aumentaría la deuda nacional de Estados Unidos.

