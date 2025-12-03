Reportan posible presencia de bacteria en agua mineral: estos son los efectos en caso de consumo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) reportó una nueva actualización frente a la alerta sanitaria que informaba sobre la presencia de una bacteria en agua mineral envasada por una popular marca. El informe explica que la bacteria estaría en tres presentaciones del agua embotellada y no solo en una, como fue informado inicialmente.

Sobre las 2:00 p. m., hora local de España, de este miércoles 3 de diciembre, la AESAN amplió la información de la alerta. "Por presencia de Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural procedente de España. Las autoridades de Castilla la Mancha han comunicado la detección de Pseudomonas aeruginosa en dos nuevos formatos de 5 L (lote 5290425) y 8 L (lote L 8050525), además del inicialmente comunicado", se lee en el nuevo texto compartido por la entidad.



¿Qué se sabe del agua mineral con posible presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa?

Según la AESAN, las dos referencias del agua mineral están siendo retiradas de todos los canales de comercialización en España. "Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos".



La primera información compartida fue el pasado 27 de noviembre. "La comunidad autónoma de Castilla la Mancha ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la detección de Pseudomonas aeruginosa en dos nuevos formatos de 5 L (lote 5290425) y 8 L (lote L 8050525), además del inicialmente comunicado. Estos son los datos de los productos incluidos en la alerta:



Nombre del producto : Agua mineral natural

: Agua mineral natural Nombre de marca : Fuente Madre

: Fuente Madre Aspecto del producto : Envasado en botellas de 1,5 L, 5 L y 8 L

: Envasado en botellas de 1,5 L, 5 L y 8 L Volumen de unidad y (número de lote) : 1,5 L (1 040725), 5 L (5290425) y 8 L (L 8050525)

: 1,5 L (1 040725), 5 L (5290425) y 8 L (L 8050525) Fecha de caducidad : 31/12/2027

: 31/12/2027 Temperatura: Ambiente

"La distribución ha sido a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", concluyó la AESAN en la alerta sanitaria.

¿Cuáles son los efectos de la bacteria Pseudomonas aeruginosa?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las Pseudomonas "son un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en el medio ambiente, como el suelo y el agua". Asimismo, indican que el tipo más común que causa infecciones en los seres humanos es la Pseudomonas aeruginosa .

La bacteria puede causar infecciones en la sangre, los pulmones (neumonía), el tracto urinario u otras partes del cuerpo. Por lo general, los seres humanos pueden contraer la bacteria por contacto con superficies o equipos contaminados; exposición en el suelo o el agua; o contacto de persona a persona.

Las personas con mayor riesgo al estar en contacto con la bacteria son los pacientes que se encuentran en entornos de atención médica. Especialmente los siguientes:



Quienes están conectados a máquinas para respirar (ventiladores).

Tiene dispositivos como catéteres.

Tiene heridas abiertas por cirugía o quemaduras.