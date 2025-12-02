En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Así falló plan para matar a Pablo Escobar: mercenarios europeos y 15 millones de dólares en juego

Así falló plan para matar a Pablo Escobar: mercenarios europeos y 15 millones de dólares en juego

Revelaciones de la Operación Nápoles, una misión audaz y poco conocida para asesinar a Pablo Escobar en su hacienda con mercenarios europeos contratados por el Cartel de Cali.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 2 de dic, 2025
