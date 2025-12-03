Nicolás Maduro confirma que habló "cordialmente" con Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó públicamente este miércoles 3 de diciembre que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump hace diez días, un hecho que es significativo teniendo en cuenta la relación entre ambos gobiernos. Además, indicó que el diálogo con su homólogo fue "cordial".



¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre conversación con Donald Trump?

En una declaración transmitida por la televisión estatal, Maduro dio detalles de esa conversación. “Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto; inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, señaló Maduro, en lo que constituye su primer comentario público sobre el intercambio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mandatario venezolano, cuyo gobierno ha enfrentado sanciones económicas, presiones diplomáticas y algunos enfrentamientos con el mandatario estadounidense, señaló que la llamada sería una posible señal de distensión. Aunque evitó ofrecer detalles sobre los temas tratados, sí puso especial énfasis en el significado político del gesto.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró.



Donald Trump, por su parte, ya había confirmado esta llamada el pasado domingo a la prensa estadounidense. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", fueron las declaraciones del mandatario de la Casa Blanca sobre la conversación con Nicolás Maduro. Según The New York Times, el primer medio en confirmar la conversación entre los presidentes, en la llamada se habría planteado la posibilidad de una reunión entre ambos, aunque hasta el momento no se ha confirmado que este encuentro se vaya a realizar.



La conversación entre Nicolás Maduro y Donald Trump se da en un marcó tenso entre las relaciones de ambos países. Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

Publicidad

Cabe destacar que, según Washington, Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista. El presidente venezolano, por su parte, ha denunciado que las maniobras militares estadounidenses buscan derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras del país.



Otros detalles sobre la llamada de Donald Trump y Nicolás Maduro

Luego de Donald Trump anunciara que tuvo una conversación con Maduro, pero no revelara detalles sobre lo que hablaron, la agencia de noticias Reuters dio a conocer algunos detalles de los temas que se tocaron en dicha llamada que, según sus datos, duró menos de 15 minutos.

"Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional", indicaron en su publicación.

Publicidad

También se señaló que el presidente venezolano también habría solicitado el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, "muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción". Incluso, que Maduro le habría pedido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez "dirigir un gobierno interino" de cara a las nuevas elecciones en el país.

Eso no fue todo, la investigación de la agencia internacional indica que Donald Trump habría rechazado la mayor parte de solicitudes hechas por su homólogo venezolano. "Le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares".

*Con información de AFP

NOTICIAS CARACOL