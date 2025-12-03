En vivo
Familia de pescador colombiano muerto por bombardeo de EE. UU. denunció caso ante la CIDH

Familia de pescador colombiano muerto por bombardeo de EE. UU. denunció caso ante la CIDH

Los parientes del colombiano Alejandro Carranza, pescador samario víctima de estos ataques, exigen claridad en la muerte del sujeto y piden una indemnización. El abogado del presidente Gustavo Petro asumirá la respectiva defensa jurídica.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de dic, 2025
Colombiano muerto en bombardeo de lanchas
Él era Alejandro Carranza, pescador de Santa Marta que murió en uno de los ataques de EE. UU. contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el mar Caribe.
Foto: Noticias Caracol

