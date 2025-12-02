Actriz sufre la amputación de su pierna, tan solo unos años después de perder la primera

Un video en TikTok de la actriz irlandesa Ruth Codd ha conmovido al mundo. Hace seis años la famosa pasó por la amputación de una de sus piernas por una complicación de salud y ahora apareció en redes sociales anunciando que recientemente le amputaron la otra pierna.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Codd, de 29 años, narró los hechos en un conmovedor y cómico video que publicó en su cuenta de TikTok. Con su particular manera de atravesar las tragedias, la actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no cuenta con sus extremidades inferiores, narrando todo desde una silla de ruedas en la casa de sus padres.



¿Qué le pasó a la actriz?

Los problemas de salud de Ruth Codd iniciaron cuando era adolescente. La actriz jugaba fútbol cuando sufrió un grave accidente, por el cual tuvo que pasar por múltiples cirugías. A los 21 años, los médicos le amputaron todos los dedos del pie por una consecuencia del uso prolongado de las muletas.

Después de varios procesos, cuando Ruth tenía 23 años los médicos tomaron la determinación de amputar una de sus piernas. Seis años después la historia se repitió.



"Tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que estoy haciendo contenido para Tik Tok de nuevo desde la casa de mis padres. La mala noticia es que yo no puedo grabar delante de ese papel azul con flores, porque está en el piso de arriba", bromeó la actriz.



Codd explicó que la intervención consistió en una amputación por debajo de la rodilla. Por este motivo, ahora graba sus famosos videos de TikTok en la casa de sus padres en Irlanda, donde se recupera tras la cirugía. La actriz detalló que deberá esperar por lo menos un mes a que la extremidad cicatrice para poder recibir una prótesis. Codd ya estaba acostumbrada a una prótesis, ahora está segura que podrá volver a caminar con dos.



¿Quién es Ruth Codd?

Ruth Codd se ha convertido en una de las figuras emergentes más interesantes del entretenimiento actual, no solo por su trabajo en televisión, sino por la manera en que transformó su historia personal en una plataforma de humor, visibilidad y comunidad. Nacida en Wexford, Irlanda, Codd construyó una carrera que combina autenticidad, talento y una mirada fresca sobre la discapacidad, convirtiéndola en una presencia poderosa en redes sociales y en la pantalla.

Publicidad

Su reconocimiento comenzó durante la pandemia de COVID-19, cuando decidió abrir una cuenta en TikTok. Lo que inició como una forma de entretenerse y compartir experiencias se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Codd empezó a publicar videos cargados de humor y reflexiones sobre vivir con discapacidad, siempre desde un tono directo y honesto.

Antes de ese salto mediático, Codd trabajó como peluquera y maquilladora en su ciudad natal. El impacto de TikTok abrió nuevas oportunidades y la llevó a consolidarse como actriz. Su debut llegó de la mano de Mike Flanagan, uno de los creadores de terror más influyentes de Netflix. Codd participó en 'The Midnight Club', donde interpretó a Anya, un personaje que rápidamente se convirtió en favorito del público.

Publicidad

Más adelante regresó al universo de Flanagan con 'The Fall of the House of Usher', una de las producciones más comentadas de la plataforma. Ambas series confirmaron que su talento iba mucho más allá del contenido digital, y que tenía un rango interpretativo capaz de sostener papeles complejos y emocionalmente intensos.

Este año, Codd amplió aún más su presencia televisiva con su participación en la primera temporada de 'The Celebrity Traitors'. Aunque fue eliminada en el cuarto episodio, su paso no pasó desapercibido: según relató The Guardian, logró identificar correctamente a Jonathan Ross como uno de los traidores antes de salir del programa, lo que la convirtió en una de las concursantes más comentadas por la audiencia.

Más allá de la actuación y el entretenimiento, se ha convertido en una voz visible en torno a la inclusión y la representación de personas con discapacidad. Su contenido no se limita al humor; también habla de resiliencia, salud mental, estigmas y desafíos cotidianos, todo con una honestidad que inspira a miles de seguidores.Su actitud optimista se refleja en sus proyectos futuros.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL