En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Nueva confesión de Carlos Lehder sobre Pablo Escobar: un "monstruo" con "múltiples personalidades"

Nueva confesión de Carlos Lehder sobre Pablo Escobar: un "monstruo" con "múltiples personalidades"

A 32 años de la muerte de Pablo Escobar, Carlos Lehder revive episodios poco conocidos de su relación con el capo y describe la compleja personalidad del líder del Cartel de Medellín. “Alguien satánico”, aseguró.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad