Alemania ha pedido "transparencia total" después de que una investigación periodística basada en millones de documentos filtrados revelara este martes cómo Deutsche Bank priorizó sus intereses comerciales frente a las alertas internas en operaciones de riesgo con Jeffrey Epstein o los oligarcas rusos, entre otros.



Lars Klingbeil, ministro de Hacienda y vicecanciller de Alemania, afirmó que la entidad tiene la responsabilidad de explicar con "total transparencia sobre cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro". Es inusual que el gobierno alemán se exprese de forma tan directa sobre los asuntos de un banco.

La filtración sobre el gigante bancario alemán pone en duda los esfuerzos de saneamiento emprendidos por su máximo responsable, Christian Sewing, y provocó el hundimiento de sus acciones en la bolsa de Fráncfort. La investigación, titulada "Inside Deutsche Bank", fue realizada por más de 200 periodistas de un consorcio entre los que figuran el Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, elDiario.es y la cadena alemana ZDF, entre otros. Los datos proceden de dos denunciantes cuya identidad permanece oculta y fueron transmitidos, a través de periodistas sudafricanos e indios, a más de 50 medios de comunicación de todo el mundo.

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A principios de los años 2000, Deutsche Bank emprendió una rápida expansión para competir con los grandes bancos de Wall Street, una estrategia que le acarreó años de problemas judiciales por casos de blanqueo de capitales, manipulación de tipos de interés y otras irregularidades. Entre otras sanciones, tuvo que pagar miles de millones de dólares para cerrar los casos relacionados con las hipotecas subprime (una multa de 7.200 millones de dólares en 2017) y la manipulación del tipo interbancario Libor (unos 2.500 millones de dólares en 2015).



Pese a ello, los documentos filtrados muestran que el banco siguió operando con clientes y gestionando flujos financieros de riesgo, entre ellos con oligarcas rusos, defraudadores fiscales y con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Según los medios, la entidad antepuso sus intereses comerciales al cumplimiento de las sanciones internacionales, las normas contra el blanqueo de capitales y, en ocasiones, sus propios procedimientos internos.



Deutsche Bank reaccionó el martes subrayando que algunos hechos se remontan a casi veinte años atrás. El banco afirma que examinó estos casos en su momento y recuerda que entre 2019 y 2025 invirtió 7.000 millones de euros (7.600 millones de dólares) para reforzar sus mecanismos de control. Asegura también que hoy es "un banco diferente" y destaca los beneficios récord registrados en 2025 y los avances realizados en materia de cumplimiento normativo.

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La investigación pone de relieve la estrategia del banco en Rusia antes de la invasión de Ucrania: a finales de 2020, Deutsche Bank planeaba aumentar considerablemente sus ingresos procedentes de clientes rusos adinerados, pese a las advertencias internas y externas sobre los riesgos regulatorios y de blanqueo de capitales. Los documentos muestran que el consejero delegado Christian Sewing figuraba entre los participantes en el grupo de trabajo que preparó esta estrategia rusa. La investigación también aborda los vínculos entre Deutsche Bank y Donald Trump.

Según los documentos filtrados, un empleado transmitió por error en 2017 documentos fiscales relativos a 1.586 cuentas, tres de ellas vinculadas al actual presidente estadounidense. Los documentos también muestran que el banco se preguntó, tras su elección en 2016, por los riesgos reputacionales de esta relación, cuando Trump le debía unos 331 millones de dólares.

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La investigación examina asimismo cómo el banco gestionó las cuentas de oligarcas rusos y realizó operaciones financieras por cerca de 600 millones de dólares con Epstein, condenado por explotación sexual de menores. También recoge transacciones relacionadas con el envío de armas a zonas de conflicto, en lo que Le Monde describe como numerosas "contorsiones éticas". La investigación de varios meses pone de manifiesto prácticas contables cuestionables y las tensiones internas con los equipos encargados de verificar el cumplimiento normativo de las operaciones.