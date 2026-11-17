La Justicia de Argentina condenó a 10 años de prisión a una adolescente de 17 años por el asesinato de su novio, Santiago Nahuel López Monte, un caso que generó conmoción en la provincia de Buenos Aires. Según informó Todo Noticias (TN), el fallo fue emitido casi un año después del crimen ocurrido en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. La condenada, identificada como Nicole M., fue hallada responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, al tratarse de la muerte de su pareja sentimental. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 1 de Avellaneda-Lanús, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa de la acusada.



El crimen que conmocionó a Lanús

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos divulgada por TN, el asesinato ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada en Remedios de Escalada. Ese día, equipos de emergencia encontraron a Santiago López Monte, de 20 años, tendido en la vía pública con dos heridas de arma cortopunzante en el torso. En un primer momento, la adolescente aseguró ante las autoridades que su novio se había lesionado accidentalmente al intentar saltar una reja. Sin embargo, el relato comenzó a perder fuerza cuando los médicos que atendieron el caso concluyeron que las heridas no eran compatibles con ese tipo de accidente.

La investigación avanzó rápidamente y los elementos recopilados por los investigadores llevaron a que la joven fuera señalada como principal sospechosa del crimen. Tras el hecho, abandonó el lugar y permaneció prófuga durante dos días. Finalmente fue localizada y capturada en una vivienda familiar ubicada en La Matanza.



La pena generó inconformidad en la familia

La resolución judicial no dejó conformes a los familiares de la víctima. Según reportó Todo Noticias, la familia de Santiago López Monte, representada por el abogado Roberto Castillo, se opuso al acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía. Los allegados al joven consideraban que la pena debía ser más severa y habían solicitado una condena de 13 años de prisión. No obstante, el tribunal decidió avalar el acuerdo presentado durante el juicio abreviado y fijó la sanción en 10 años. Desde diciembre de 2025, la adolescente permanece alojada en un instituto de régimen cerrado, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva durante el avance del proceso.

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Uno de los aspectos que más atención despertó durante la investigación fueron las denuncias realizadas por la familia de la víctima sobre la actividad de la acusada en redes sociales. Según declaraciones de familiares recogidas por medios argentinos, la adolescente habría realizado publicaciones y transmisiones en TikTok relacionadas con el caso. La hermana de la víctima, Tamara López, aseguró públicamente que la joven se burlaba de lo ocurrido y mostraba una actitud indiferente frente al asesinato. Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a denuncias hechas por la familia y no forman parte de los hechos que quedaron acreditados en la sentencia judicial.



ÁNGELA URREA PARRA

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