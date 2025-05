Joven cayó de un crucero en Bahamas y casi pierde ambas piernas: su familia exige respuestas

Lo que comenzó como un viaje de celebración terminó en tragedia para Hannah Smith, una joven de 22 años recién graduada del Mills College en Alabama. Para conmemorar el cierre de una etapa académica, decidió embarcarse en un crucero por las Bahamas. Sin embargo, el 12 de mayo de 2025, sufrió un grave accidente al caer por uno de los costados del barco y ser arrastrada por las hélices de la embarcación, lo que le provocó severas heridas en ambas piernas y en la parte inferior del cuerpo.

El accidente ocurrió mientras el crucero atracaba en un puerto. Según testigos, dos pasajeras intentaron sostenerla por los brazos para evitar que se ahogara mientras se solicitaba ayuda de emergencia. Hannah fue trasladada de inmediato a un hospital local y posteriormente evacuada a Estados Unidos, donde permanece hospitalizada tras múltiples cirugías. Su estado de salud es delicado, pero estable.

Hannah llegó a Nassau el lunes como pasajera del Carnival Sunrise, tras reservar un crucero de lujo para celebrar su graduación en comunicación y diseño gráfico, obtenida el 3 de mayo en el Miles College. - GoFundMe

Controversia por las causas del accidente

Las circunstancias que rodean el accidente han generado controversia. Un informe preliminar de las autoridades locales sugiere que Hannah podría haber estado bajo los efectos del alcohol y que se habría lanzado voluntariamente al mar. No obstante, su madre ha desmentido esta versión. “Hannah no estaba borracha. Se cayó del barco. Es doloroso que digan que saltó, porque no lo hizo”, declaró furiosa al medio Daily Mail.



“Fue un viaje de celebración”

Tracy Smith, madre de Hannah, pidió que se investigue a fondo el caso. Cuestiona que el mejor amigo de su hija, Brooklyn, quien presenció el accidente, aún no haya sido entrevistado por las autoridades. “Estos chicos se esforzaron al máximo para graduarse. Fue un viaje de celebración”, agregó en el medio.

Por su parte, el padre de Hannah, Marvin, relató que el médico que la recibió en el Doctors Hospital de Nassau aseguró que ella estaba consciente al llegar: “Todo lo que dijo el médico indicaba que Hannah no estaba ebria”, aseguró.

Desde su llegada a Estados Unidos, la joven ha sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas. Aunque los médicos lograron estabilizarla, el camino hacia su recuperación será largo y complicado. Además de las heridas externas, sufrió fracturas y daños internos. Por ello, su familia inició una campaña en GoFundMe para cubrir los elevados gastos médicos y de rehabilitación.

Las heridas más graves se concentraron en sus piernas y la parte inferior del cuerpo. - GoFundMe

El día del accidente

Hannah llegó a Nassau el lunes como pasajera del Carnival Sunrise, tras reservar un crucero de lujo para celebrar su graduación en comunicación y diseño gráfico, obtenida el 3 de mayo en el Miles College. Según informes, regresaba de una excursión en Pearl Island y cayó al agua poco después de que el ferry pontón de 70 pies atracara en el extremo occidental del puerto de cruceros de Nassau, alrededor de las 3:55 p. m.

El capitán del ferry declaró que escuchó gritos de “¡saltó!” y un golpe en el costado del barco. Al asomarse, vio a Hannah en el agua rodeada de sangre, por lo que detuvo de inmediato el motor.

Las heridas más graves se concentraron en sus piernas y la parte inferior del cuerpo. Posteriormente, sus padres crearon una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, ya que los costos médicos superan los 134 mil dólares (quinientos sesenta y cuatro billones de pesos colombianos). Según la campaña, Hannah fue sometida a su sexta cirugía el martes 20 de mayo.



¿Qué dice la ley sobre accidentes en cruceros?

La Policía Real de las Bahamas confirmó que se está llevando a cabo una investigación. En un comunicado señalaron: “Se alega que la víctima ingresó al agua desde la embarcación en la que viajaba mientras esta intentaba atracar. Sufrió heridas graves en la parte inferior del cuerpo causadas por la hélice del barco”.



"Hannah es luz"

Por ahora, su familia se enfoca en su recuperación. Su hermana mayor, Rachel, declaró al medio: “Hannah es luz. Hannah es amor. Hannah es absolutamente ella. Nuestra hermanita es un auténtico dolor de cabeza, pero no la querríamos de otra manera. Es la más fuerte de todas (es una adicta al gimnasio). Estamos orando para que sigas siendo más fuerte y luches por tu vida, tus sueños y aspiraciones”.

Hannah fue sometida a su sexta cirugía el martes 20 de mayo. - GoFundMe

