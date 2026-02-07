Perrito quedó solo tras la deportación de su dueño; vecinos buscan hacer posible su reencuentro

La historia de Peluchín, un perrito que quedó solo en su departamento tras la detención y deportación de su dueño a México, ha conmovido a los vecinos de la comunidad de La Villita, en Chicago. Desde entonces, la prioridad de quienes lo rodean ha sido cuidarlo y buscar la manera de reunirlo nuevamente con su familia, luego de que incluso tuviera que ser hospitalizado de emergencia tras ingerir veneno para ratas.



Peluchín permaneció solo en el apartamento luego de que su dueño, Marcos, fuera interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a su trabajo. De acuerdo con los vecinos, Marcos vivía desde hacía alrededor de 20 años en la zona y se desempeñaba como instalador de alfombras.

Tras su detención, pasó casi dos meses bajo custodia migratoria antes de ser deportado a México.La situación del perrito comenzó a llamar la atención cuando los residentes del edificio notaron un comportamiento inusual. Peluchín se asomaba constantemente por una ventana, ladrando y golpeando el vidrio con sus patitas, como si esperara el regreso de alguien que no volvía.

Fue doña Vicky, una de las vecinas, quien advirtió que algo no estaba bien.“Marcos ha vivido aquí como 20 años y un día yendo al trabajo fue interceptado por los de ICE”, afirmó la señora Vicky en declaraciones a Telemundo Chicago, al recordar el momento en que el dueño del perrito fue detenido.



Según contó, el animal no se comportaba como de costumbre y parecía permanecer en una espera constante dentro del departamento.Con el paso de los días, la ausencia de Marcos se hizo evidente no solo para Peluchín, sino también para la comunidad.



Desde México, el hombre ha mantenido contacto permanente con sus vecinos para preguntar por el estado de su mascota. De acuerdo con la señora Vicky, Marcos se comunica con frecuencia, solicita fotografías y videos del perrito y ha manifestado su angustia por no poder estar con él. “Es como mi hijo”, habría expresado el dueño, según relató la vecina, quien también aseguró que Marcos “llora” cuando ve las imágenes de Peluchín y se muestra ansioso por reencontrarse con su compañero de vida.

La situación se tornó aún más delicada cuando el perrito tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital veterinario tras ingerir veneno para ratas. Por fortuna los vecinos actuaron rápidamente y lograron llevarlo a tiempo para recibir atención médica. “Lo llevamos muy a tiempo, sino no la hubiera logrado”, relató la vecina sobre la sitaución.

Gracias a la atención oportuna, Peluchín logró sobrevivir, aunque permaneció varios días hospitalizado. La clínica veterinaria brindó apoyo cubriendo parte de los gastos médicos, pero aun así la cuenta alcanzó una cifra cercana a los 2.600 dólares, un monto que los vecinos han tenido que enfrentar de manera colectiva.

Ante este panorama, la comunidad de La Villita comenzó a organizar colectas por medio de GoFoundme y a buscar alternativas para cubrir los gastos veterinarios y, al mismo tiempo, gestionar el traslado de Peluchín a México. Según explicaron, ya se analiza la posibilidad de que una persona que viaje próximamente pueda llevar al perrito de forma segura y entregarlo a su dueño.

Mientras se concretan estas gestiones, Peluchín permanece bajo el cuidado de los vecinos, quienes aseguran que su principal objetivo es reunirlo con Marcos lo antes posible. El caso ha generado muestras de solidaridad y empatía entre quienes han conocido la historia, convirtiéndose en un reflejo del vínculo profundo entre una mascota y su dueño, así como del apoyo comunitario que surgió en medio de una situación marcada por la separación y la incertidumbre.

En redes sociales, miles de personas se han conmovido con la historia de Peluchín y Marcos. A través de los comentarios, varios usuarios se han ofrecido a ayudar para que el perrito pueda viajar sano y salvo hasta México y reencontrarse con su dueño, mientras que otros han manifestado su interés en realizar donaciones para apoyar con los gastos veterinarios y el traslado.

Marcos, desde México, ha respondido personalmente a algunos de los mensajes publicados, agradeciendo las muestras de solidaridad y el apoyo recibido. “Hola, muchas gracias por apoyarme en todo y sí quisiera ver de nuevo a mi cachorro porque lo extraño mucho”, escribió el dueño del perrito.

Por ahora, quienes se han solidarizado con esta historia permanecen atentos y a la expectativa de que el reencuentro entre Peluchín y Marcos pueda hacerse realidad próximamente.

