Juan Pablo Guanipa denuncia que el Sebín interceptó y retuvo al exalcalde Javier Oropeza

A través de sus redes sociales, el opositor Juan Pablo Guanipa publicó un video para denunciar que hombres del Sebín (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) interceptaron y retuvieron a Javier Oropeza, exalcalde de Torres, del estado de Lara. El político fue detenido cuando salía de la sede del diario El Informador, en Barquisimeto. (Lea también: Venezuela levanta restricciones a portales web y medios digitales tras años de censura)



“¡Liberen inmediatamente a Javier! Estas prácticas de terrorismo de Estado del chavismo tienen que terminar de inmediato. Basta de persecución, presos políticos y secuestros. ¡Basta de dictadura!”, escribió Guanipa, que posteriormente publicó otro video en el que se le veía llegar a la sede de la DIE de la Policía Nacional Bolivariana exigiendo saber sobre el paradero de Oropeza. “¡Abran la puerta, queremos saber de Javier Oropeza!, ¿dónde está Javier?”, gritaban quienes llegaron hasta el lugar. María Corina Machado también reaccionó lanzando una "alerta internacional" y denunciando que "esta es la naturaleza de este régimen. Por eso el país entero los detesta. Y por eso, los vamos a derrotar".

Alertamos que el SEBIN interceptó a Javier Oropeza cuando iba saliendo del periódico El Informador en Lara.



¡Liberen inmediatamente a Javier!



Estas prácticas de terrorismo de Estado del chavismo tienen que terminar de inmediato.



Basta de persecución, presos políticos y… pic.twitter.com/L7dS3BKnFL — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 17, 2026

Según medios venezolanos, la detención se produjo justo un día después del regreso del opositor a Venezuela, tras estar dos años exiliado en España junto a su esposa e hijas. El hecho se registra el mismo día en que comienza el segundo ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el Gobierno venezolano y un grupo de exdiputados opositores para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señaló en X que "el exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación". En la misma red social, partidos como Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela (VV), este último liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, exigieron información sobre el paradero del exalcalde y su liberación. El Comité de Derechos Humanos de VV indicó que Oropeza fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional, por lo que alertó de que "la persecución en Venezuela continúa, en manos de Delcy Rodríguez", la presidenta encargada del país suramericano.



Guanipa, por su parte, denunció que la respuesta de las autoridades para justificar la detención de Oropeza fue “que están investigando a ver si es verdad que le dictaron el sobreseimiento, y yo me pregunto ¿no lo podían hacer antes de detenerlo, de golpear a su esposa, de golpear a su hermana? Eso no tiene sentido. Estamos en la misma dictadura de Chávez, de Maduro y de Delcy Rodríguez, y contra ellos vamos a dar la pelea hasta que logremos la liberación de Venezuela”.



La represión sigue “intacta”

El miércoles 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto". En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad. Asegura que las leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los grupos conocidos como "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia. (Lea también: Lo que se sabe del acuerdo de Alex Saab con EE. UU. y el impacto en el caso contra Nicolás Maduro)



El pasado mayo, el opositor Yoel Sucre, un activista del partido de María Corina Machado, fue detenido y excarcelado tres días después bajo régimen de presentación cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan). El partido denunció entonces que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE