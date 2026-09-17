Misión de la ONU cree que EE. UU. cometió crímenes de guerra en Irán al causar muertes de civiles

Hay "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra contra civiles en Irán, cuya población también enfrenta "graves violaciones de derechos humanos" de su propio gobierno, dijeron investigadores de Naciones Unidas. En su último informe, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, los investigadores independientes instaron a los 47 países del consejo a presionar para poner fin a la guerra, llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra y conceder asilo a los civiles que huyen al extranjero.

Ni Irán, ni Israel ni Estados Unidos son miembros del Consejo de Derechos Humanos. (Lea también: Irán quiere un acuerdo de paz "rápido y a toda costa" con EE. UU., asegura Trump)

"Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión comprobó que existían motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió crimen de guerra al lanzar ataques indiscriminados que causaron la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil", señalaron los investigadores. "Entre ellos se incluyeron ataques con misiles Tomahawk contra la claramente identificable Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab -que mataron a más de 150 personas, incluidos aproximadamente 120 niñas y niños-", precisaron. Las fuerzas norteamericanas actuaron "deliberadamente" y "siendo conscientes de que existía un riesgo considerable de alcanzar un interés de carácter civil, actuando con imprudencia temeraria", agregó la misión de tres expertos.



Agregan también otro ataque aéreo en el que misiles de precisión "dispersaron nubes de perdigones" sobre un complejo deportivo y una zona residencial en Lamerd, que dejó 22 civiles muertos. En aquel bombardeo se utilizó un misil PrSM que dispersó unos 180.000 fragmentos de tungsteno sobre una amplia zona, lo que "dadas las circunstancias imperantes, no podía dirigirse contra un objetivo militar específico ni podía limitar sus efectos sobre civiles, como exige el derecho internacional humanitario", señala el reporte. (Lea también: Así afecta a la economía mundial el recrudecimiento de los ataques entre EE. UU. e Irán)



Los crímenes de Irán

Respecto a Irán, la misión concluye que muchas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen constituyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos dirigidos contra una población civil. Precisa que la represión por parte del gobierno iraní de las protestas internas que comenzaron a finales de 2025 por el aumento del costo de la vida representó "una escalada para suprimir a la disidencia" sirviéndose de "leyes represivas", "fuerza letal" y "la pena de muerte como herramienta de intimidación y control". Las fuerzas de seguridad del Estado mataron a manifestantes en las 31 provincias -incluidos al menos 221 niños- y detuvieron a decenas de miles de personas, añadió. Incluso dice que las fuerzas de seguridad utilizaron armas y munición fuera de los parámetros establecidos para su uso, causando la muerte o heridas a manifestantes, y dentro de los hospitales "sometieron a pacientes, personal médico y familiares a un uso innecesario de la fuerza, detenciones arbitrarias y hostigamiento".



Según las autoridades iraníes, en dos días de represión, el 8 y 9 de enero, el número de muertos fue de 3.117, pero organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000. Tras esa represión se intensificó el uso de la pena de muerte contra manifestantes y, entre marzo y agosto de 2026, al menos 29 hombres fueron ejecutados tras juicios acelerados en relación con las protestas y más de 70 personas, incluidas cinco mujeres y tres niños, seguían "en riesgo inminente de ejecución", indicó.

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A la luz de estos abusos, el informe concluye que la población civil de Irán "se encuentra atrapada entre las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio Gobierno y el mortífero conflicto del país con Estados Unidos e Israel". Por eso, los investigadores de la ONU instaron a Israel, a Estados Unidos y a Irán a "cesar inmediatamente las hostilidades". Pidieron que los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU "tomen medidas diplomáticas rápidas para implementar una paz permanente" y garanticen que las presuntas violaciones del derecho internacional sean "investigadas de forma independiente y que los responsables rindan cuentas".

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL