Acusan a exconcursante de American Idol de asesinar a su esposa y fingir que fue un intento de robo

El mundo del espectáculo en Estados Unidos está conmocionado ante las recientes acusaciones contra Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, por el presunto asesinato de su esposa Ashley. Aunque el cantante ha negado las acusaciones, las autoridades lo han señalado no solo de arrebatarle la vida a a la mujer, sino de modificar la escena del crimen para encubrir sus acciones.



¿Cómo ocurrieron los hechos por los que lo acusan?

Los hechos que motivaron esta causa penal ocurrieron durante las primeras horas de la madrugada del 16 de febrero. Según los informes oficiales y medios locales, Ashley fue atacada a tiros dentro de su residencia y dentro del dormitorio de sus hijas, donde recibió los disparos mortales.

Las autoridades llegaron a la vivienda en la madrugada, luego de que Caleb Flynn realizara una llamada al servicio de emergencias 911 a las 2:30 a. m. reportando un supuesto ataque perpetrado por un desconocido. Durante la comunicación con los operadores de emergencias, el exconcursante afirmó que un intruso había ingresado a la casa y le había disparado a su esposa: “Mi esposa recibió dos disparos en la cabeza. Hay sangre por todas partes”.

La grabación de las cámaras corporales de los uniformados que atendieron la situación registraron la reconstrucción de los hechos que entregó Flynn. Afirmó que esa noche dormía en la sala de estar debido a que presentaba una tos fuerte, que se despertó al escuchar el movimiento de uno de sus perros y supuso que una de sus hijas se había levantado de la cama.



Siguió su relato diciendo que ingresó a la habitación de sus hijas y se acostó con ellas durante un lapso de tiempo indeterminado, mientras permanecía en la habitación escuchó la detonación y se "quedó paralizado". Flynn declaró que al levantarse notó que la puerta hacia el garaje estaba abierta, aunque afirmó que no vio a nadie.



En el material grabado también se ve a Flynn sollozando, realizando llamadas a sus seres queridos y aparentemente vomitando. Las autoridades policiales comenzaron a cuestionar la veracidad de la hipótesis del intruso y concluyeron que se trataba de un "montaje de la escena del crimen". De acuerdo con las acusaciones de las autoridades, Flynn le disparó a su esposa y escenificó el lugar para hacer creer a los investigadores que un atacante externo había ingresado a la vivienda.

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Asimismo, durante las indagatorias en la vivienda, Flynn admitió a los investigadores que guardaba varias armas en la casa, entre ellas una pistola guardada en su camioneta. Esa misma noche accedió a acudir a la comisaría para rendir su declaración formal, tres días después fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Miami, donde permanece privado de la libertad desde su detención.

Durante sus primeras audiencias ante el tribunal, el acusado se ha declarado inocente de la totalidad de las imputaciones formuladas por la fiscalía por los cargos de asesinato agravado, asesinato, asalto, manipulación de pruebas e intimidación de testigos. Dentro del marco del proceso, se prevé que los miembros del jurado realicen una visita a la casa donde ocurrieron los hechos con el fin de examinar directamente la escena del crimen.

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Además, se espera la comparecencia y testimonio de varios familiares, destacándose el testimonio de sus hijas, quienes son consideradas piezas clave y cruciales para la investigación.



¿Quién es Caleb Flynn y por qué es famoso?

Hace aproximadamente 13 años, Flynn brilló en la televisión pública como concursante de la duodécima temporada del famoso certamen de canto American Idol. Durante su breve participación en el concurso, declaró con entusiasmo que fue su propia esposa quien lo impulsó y animó a audicionar para el programa. “Amo a mi esposa más que a nada”, afirmó en una entrevista sobre Ashley, con quien llegó a compartir 16 años de matrimonio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co