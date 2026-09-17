Escándalo en EE. UU. por multimillonario chino que tiene más de 100 hijos varones en ese país

Una jueza estadounidense y el periódico The Wall Street Journal han revelado al mundo la historia de un multimillonario chino que tendría más de 100 hijos en ese país, producto de la reproducción asistida y la gestación subrogada. El caso ha generado indignación y polémica a nivel internacional, pues sería la representación de aquellas personas que piensan que el dinero lo puede todo, sin importar las leyes o la salud pública.



¿Quién es el empresario chino que tendría más de 100 hijos?

Se trata de Xu Bo, un hombre nacido en Wuhan y quien amasó una fortuna multimillonaria tras fundar la compañía Duoyi Network, una firma reconocida en el sector de los videojuegos en línea de temática fantástica. Pero además de ser destacado en el mundo de los videojuegos, Xu Bo ha sido calificado en las redes sociales como el "primer padre de China" por sus declaraciones polémicas sobre la vida en pareja y el reconocimiento de sus hijos públicamente.

El empresario ha declarado abiertamente que no cree en el matrimonio ni en las estructuras convencionales de las relaciones de pareja. Ha señalado que el matrimonio suele terminar en divorcios en los que las mujeres pagan el precio más alto, por lo que sostiene que una unión sin formalidades simplifica el desarrollo de la misma. Legalmente, Xu Bo solo tiene 12 hijos reconocidos, todos ellos concebidos por seis mujeres diferentes con las que el empresario no tuvo ningún tipo de relación formal.

Lo que pocos sabían es que las creencias de Xu Bo iban mucho más allá de eliminar las formalidades en las relaciones de pareja, sino también en la paternidad y maternidad, por lo que creó una red de maternidad por sustitución en el extranjero, engendrando decenas de hijos varones a su gusto.



¿Cómo lo descubrieron?

Fue la jueza Amy Pellman la que identificó el entramado de Xu Bo y lo expuso ante los tribunales de California. Todo inició cuando la togada especializada en casos de familia identificó que había un hombre realizando más solicitudes de las normales por reconocimiento de paternidad. El magnate no solo reclamaba la paternidad de recién nacidos, sino que llegó a solicitar la patria potestad sobre varios hijos aún no nacidos.



El periódico The Wall Street Journal, por su parte, llevó a cabo una investigación que dio voz a algunas de las madres. Judy fue una de las que testificó y comentó que aceptó un pago de 120.000 dólares para gestar un bebé tras encontrar un anuncio en Instagram porque necesitaba el dinero y pensó que estaba ayudando a un hombre soltero que soñaba con convertirse en padre. Sin embargo, fueron los reporteros los que le revelaron que ella llevaba en su vientre un hijo de Xu Bo, al igual que otras dos docenas de mujeres al mismo tiempo.



Judy decidió seguir con el embarazo debido al contrato adquirido con la agencia que hizo la publicación en redes y a la necesidad del dinero, pero señaló que evidentemente hubo falta de transparencia en la situación.



El plan de Xu Bo al tener 100 hijos varones

Tener decenas de hijos no corresponde a un deseo irracional por ser padre, sino más bien a un sesgo patriarcal en el que Xu Bo, por ser hombre y multimillonario cree que puede moldear al mundo a su antojo. Cabe destacar que en su plan siempre estuvo enmarcado tener hijos varones con el propósito de que en el futuro puedan hacerse cargo de sus negocios porque los cree superiores a las mujeres.

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Tras la viralidad de su historia, la compañía del magnate chino ha negado declaraciones que señalan que Xu Bo ya podría tener más de 300 hijos en el mundo. Sin embargo, reconocieron que el empresario cuenta con más de 100 niños nacidos por gestación subrogada en Estados Unidos y se calcula que al menos un centenar de niños varones residen únicamente en el estado de California, quienes viven en la localidad de Irvine al cuidado de un "ejército de comadronas" y a quienes el propio Xu Bo ni siquiera ha llegado a conocer en persona.

El caso ha expuesto a la luz pública cómo la gestación subrogada puede ser vista como un negocio por parte de clientes de alto poder adquisitivo, quienes no desean formar familia, sino un 'ejército' de herederos que sigan sus pasos. Fue por esto que la jueza Amy Pellman no solo hizo público el caso, sino que decidió suspender los reconocimientos de paternidad y denegar las peticiones sobre los fetos no nacidos de Xu Bo. Sin embargo, esto también deja a decenas de niños en un vacío legal que las autoridades intentan resolver, mientras agencias de subrogación han anunciado reformas para garantizar que las futuras gestantes reciban información detallada y asesoramiento legal y psicológico antes de firmar cualquier acuerdo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co