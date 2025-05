Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano: "Si están leyendo esto es porque he sido secuestrado"

El exgobernador electo del estado Zulia y dirigente del partido Primero Justicia Juan Pablo Guanipa fue capturado este viernes 23 de mayo. Su detención se da a solo dos días de que se celebren las elecciones legislativas y de gobernadores en el vecino país de Venezuela. El opositor había mostrado su rechazo a los comicios del 25 de mayo convocados por el régimen. "No nos prestamos para farsas ni simulaciones que solo buscan legitimar lo ilegítimo. El compromiso de los zulianos y los venezolanos es con la verdad, con la democracia y con el mandato soberano del pueblo que ya se expresó el 28 de julio. Yo no obedezco a un régimen que pretende imponer el fraude y la mentira a punta de represión”, había dicho el opositor, cercano a María Corina Machado.

Tras su captura, en la cuenta de X de Guanipa se publicó un mensaje: "Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura. Esto es un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano. El miedo de la dictadura al espíritu del 28 y 29 de julio".

Guanipa estuvo junto a la líder opositora María Corina Machado durante las movilizaciones que se han realizado en Venezuela en contra de las elecciones presidenciales de 2024 en las que, según el régimen, el ganador fue Nicolás Maduro. "Estos días dejaron en claro que el régimen nunca podrá doblegar el espíritu libertario del venezolano y que a pesar de años tratando de quebrarnos, los venezolanos nunca abandonaremos nuestro ADN democrático. Por eso secuestran e intimidan. Solo les queda el miedo. Venezuela les quedó muy grande y se escudan en la brutalidad y la crueldad para mantenerse en el poder", agregó el opositor detenido.

En el mensaje compartido a las 11:00 de la mañana de este viernes, Guanipa dijo que sus meses en la clandestinidad terminaban hoy. "Las imágenes de los venezolanos defendiendo los votos el 28 de julio frente a las hordas del régimen y los videos del pueblo venezolano en rebeldía el 29 de julio alimentaron mi determinación de seguir luchando. Y esa valentía será la misma que espero me mantenga firme en esta nueva etapa de lucha. Aunque el régimen hoy se anota una 'victoria' (como si secuestrar a un venezolano fuese una gran labor) yo estoy mas seguro que nunca que la victoria final será para nosotros, el pueblo venezolano".

El opositor también escribió que no tenía certeza de que fuer a suceder con él en las próximas semanas, pero con este mensaje se intuye que sabía que se acercaba su detención por parte de las fuerzas del régimen. "De lo que sí estoy seguro, es que ganaremos la larga lucha en contra de la dictadura. Pronto llegará el día cuando estaremos corriendo en las calles, no huyendo de la represión, sino a abrazarnos y celebrar la libertad. Pronto llegará el día cuando iremos a los aeropuertos, no a despedirnos de nuestro país, sino a saludar a nuestros hermanos, hijos y amigos que regresan".

Por último, Guanipa terminó su mensaje pidiendo esperanza para la sociedad venezolana que quiere regresar a una democracia válida y con la que se liberen a todos los opositores encarcelados. "Llegará el día cuando los venezolanosiremos a las cárceles, no como secuestrados, sino para liberar a los presos políticos. Pronto llegará el día cuando la democracia no será una fantasía, sino nuestra realidad. A los venezolanos, sigamos adelante en la lucha por nuestra libertad. No creas que la libertad es imposible y que ellos son invencibles. Eso es una mentira del régimen. Sigamos resistiendo, cada quien desde su trinchera, que solo los venezolanos podremos liberar Venezuela. Hoy estoy injustamente preso, pero nunca derrotado. Viva Venezuela Libre".

