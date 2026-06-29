Keiko Fujimori es presidenta de Perú tras finalizar escrutinios: obtuvo 49.641 votos más que Sánchez

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes 29 de junio, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

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Con el escrutinio completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas. Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 del mismo mes será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.



Sánchez dice que no reconocerá resultados

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).



Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que es le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional. (Lea también: Perú espera la proclamación de Fujimori como ganadora de las elecciones: Sánchez no reconocerá)



Fujimori se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto y ella fuese la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.

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El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes en diez años por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría de ellas con votos del fujimorismo, que regresa al poder después de 25 años desde que el padre de la electa mandataria dimitiese por fax desde Japón, luego de que se destapase un gigantesco escándalo de corrupción en su administración que lo llevó posteriormente a ser condenado a 25 años de cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

La líder y candidata del partido fujimorista Fuerza Popular hizo una campaña con la principal promesa de "recuperar el orden", en un momento donde la principal preocupación de los peruanos se ha vuelto el incremento de la inseguridad ciudadana por el auge del crimen organizado.

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Fujimori concurrió por cuarta vez a los comicios presidenciales con una reivindicación total del legado de su difunto padre, que sentó los pilares del crecimiento económico y apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con una estrategia que le costó la cárcel junto a los escándalos de corrupción ligados a su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos, que está próximo a salir de prisión.

AGENCIA EFE