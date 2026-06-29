Trágica historia de dos niñas colombianas que murieron en Venezuela tras los terremotos

Marioxy Hernández sobrevivió a la hecatombe que dejaron los dos terremotos en Venezuela. Sin embargo, perdió a sus dos nietas, dos niñas colombianas que viajaron hasta Morón, epicentro de los dos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 para visitarla por sus vacaciones escolares. En conversación con Noticias Caracol, Marioxy habló sobre cómo, además de perder a sus familiares, su casa quedó en escombros tras los feroces movimientos de tierra.



“Eso fue estruendo. Primero cayeron las paredes del cuarto de adelante, después se fue cayendo todo. Las niñas quedaron en el último cuarto”. En segundos su vida dio una voltereta por los caprichos de la naturaleza. Con la patente del corazón vencido intenta comprender lo que pasó.



25 años de trabajo bajo los escombros

Marioxy aseguró que en los escombros de su casa quedaron cerca de 25 años de trabajo para levantar un techo para su familia. “Casi 25 años de trabajo están ahí enterrados, todo se fue en cuestión de segundos”.

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Una terrible coincidencia se confabuló con la tragedia. Las niñas vivían en Colombia y habían regresado el día anterior a pasar vacaciones del colegio con su abuela. Según Marioxy, “habían llegado desde Colombia con su mamá. Ellas vivían allá, tenían su vida allá y habían venido como lo hacen todos los años. Pasaban algunos meses del año aquí y luego se iban”.

En medio de los escombros de la vivienda, la mascota de la familia, un gato blanco de manchas amarillas, también intenta comprender lo que pasó. “Me quedé sin nada, quedé en la calle”, manifestó Marioxy.



Ahora, esta familia pide ayuda para poder tener una vida digna: “La ayuda es cuestión de ventiladores, sábanas, paños, ropa, colchones, cocina para cocinar, ollas, cucharas. Todo, todo”.



El pueblo venezolano, unido en medio de la tragedia

El grito de auxilio de Marioxy hoy recibe respuesta de miles de venezolanos que no dudaron un segundo en ayudar a sus hermanos. El padre Giovanny Daza dijo en Noticias Caracol que “hay bastantes personas afectadas aquí en la zona, hogares en riesgo, sobre todo casas que pueden devastarse completamente. Algunas casas han sufrido pérdida total. Estamos un poco solventando con agua, con algunos insumos médicos y artículos de higiene personal, un poco de comida, ropa, dando una mano amiga de las ayudas que hemos recibido de la diócesis de San Felipe”.



Nadie escatimó esfuerzos. Por ejemplo, Jesús Álvarez llegó desde Valencia con insumos médicos para los heridos. “Lamentablemente nunca habíamos pasado por alguna situación así pero gracias a Dios todo el pueblo se ha volcado y también agradecer a la ayuda de todos lados, igual a Colombia”, mencionó. Agregó Jesús que, dolorosamente, los venezolanos hoy están más unidos que nunca. “Ahorita estamos que no se sabemos, o sea, no creemos ni en colores políticos ni nada. O sea, lamentablemente esto nos unió más. Todos ayudan”.

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No hay credos religiosos, ni diferencias de color de piel, ni condición social, ni resentimientos hacia la fuerza pública. Todos ayudan: Policía, guardia y sociedad civil; nadie se guardó nada. Todos salieron a apoyar y todos lo agradecen. El tesón del pueblo venezolano está a prueba, y ellos demuestran que harán su duelo, como Marioxy con la pérdida de sus nietas, y empezarán de nuevo a reconstruirlo todo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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