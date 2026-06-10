La FIFA niega tener control sobre visados para el Mundial en Estados Unidos: "No controlamos todo"

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) dijo que los visados para asistir al Mundial 2026 salen de su control, en respuesta a la polémica por el árbitro somalí y parte del equipo técnico de Irán a quienes Estados Unidos les negó la entrada.



El Mundial 2026 arranca el jueves en lo que Gianni Infantino llamó una "catedral del fútbol": el estadio Azteca de Ciudad de México, único en recibir por tercera vez en la Historia un partido inaugural de esta competición. "Es el estadio donde Pelé y Maradona ganaron la Copa del Mundo, es el estadio donde el partido del siglo se jugó, donde Italia le ganó a Alemania en la semifinal en 1970", dijo Infantino en rueda de prensa en el Azteca el día antes de la inauguración.



El Mundial se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Es la primera vez que tres países lo organizan en 96 años de historia, y también la primera vez que el torneo contará con 48 países participantes y un total de 104 partidos en casi mes y medio de competición. Infantino agradeció a los tres gobiernos, en especial al del presidente Donald Trump: "sin su compromiso y su implicación (...) habría sido imposible".

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Infantino se refirió a lo que consideró son tres aspectos que han eclipsado el Mundial: "Irán, boletos y visados. Nada que ver con fútbol". "Nos enfrentamos a desafíos que preferiríamos no tener que enfrentar, y cuando toca hacerlo, los afrontamos", dijo. "A veces podemos resolverlos y otras veces no".

La emisión de visados por Estados Unidos se convirtió en un obstáculo del Mundial, en medio de la política antimigración de Trump. El árbitro somalí Omar Artan y parte del cuerpo técnico de la selección de Irán no recibieron autorización para ingresar al país. "Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales; somos una organización deportiva", respondió a una pregunta sobre si la FIFA había "perdido el control" del torneo.



"Es lamentable lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo", añadió. Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están afectados por una prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por Trump. La selección de Irán está concentrada en Tijuana, en el norte de México, pero sus tres partidos de la primera fase se disputarán en territorio estadounidense.



El representante de Trump ante el Mundial 2026, Andrew Giuliani, dijo que se emitieron visas a jugadores y entrenadores de la selección de Irán, pero se la negaron a otros miembros de la delegación "por muy buenas razones". Giuliani señaló incluso vínculos de algunos miembros de la delegación con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país, en medio del conflicto armado entre ambos países.



Infantino también se defendió de las críticas por los altos precios de los boletos, con precios que han llegado a los 30.000 dólares: "Permítanme decir que nuestro precio de entrada, que es de 60 dólares, es el más bajo de cualquiera de los deportes estadounidenses en las fases de play-off". "Nuestro precio medio, que está por debajo de los 500 dólares, es nuevamente el más bajo de los deportes estadounidenses en promedio", añadió.

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México recibe a Sudáfrica en el primer partido del Mundial, antecedido por las protestas de un grupo de maestros en huelga. Miles intentaron llegar al Azteca el martes, pero desistieron ante el cordón policial que le impidió el paso. El miércoles amenazaron con bloquear los accesos al transitado aeropuerto de la capital mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "está todo bajo control" para el torneo de fútbol, aunque asomó la posibilidad de que las protestas impidan por ejemplo que el juego inaugural pueda verse en el 'fan fest' dispuesto en el Zócalo, la gran plaza central de la capital.

Sheinbaum tenía previsto ver el partido allí, después de anunciar que no acudiría al Azteca para la ceremonia de apertura. Los maestros en huelga convocaron a nuevas protestas el jueves, lo que puede complicar aún más el acceso al estadio. Otros colectivos como madres buscadoras de desaparecidos, campesinos, transportistas y familiares de la matanza de Ayotzinapa también llamaron a manifestaciones. "Se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración", aseguró Sheinbaum.

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Los fanáticos del Mundial pueden respirar: Lionel Messi estará apto para participar. Desde que el astro argentino se lesionó en un partido con el Inter Miami, sus hinchas han estado tres semanas en un sinvivir, esperando que su gran capitán pudiera llega a tiempo para liderar la operación reconquista: conservar el título ganado hace cuatro años en Catar.

Fueron sólo 20 minutos en el amistoso contra Islandia con el que Argentina puso punto final a su preparación, pero Messi respondió: marcó un gol de penal y participó en el tercero, anotado por Thiago Almada. Valetín Barco abrió el marcador (3-0).

Con este tanto en su partido 199 como internacional, el astro llegó a los 117 goles con la Albiceleste, de la que es el máximo artillero histórico y se convirtió en su goleador de mayor edad, con 38 años, 11 meses y 18 días. A partir del 16 de junio contra Argelia, Messi tendrá la ocasión de disputar su sexto Mundial, un récord que compartirá con otros dos futbolistas, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, que también alcanzarán esa cifra en Norteamérica.