Así puede ver en vivo la presentación de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026

Este 11 de junio de 2026, el planeta entero pondrá sus ojos en Norteamérica para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, un torneo que promete romper todos los esquemas con 48 selecciones y tres países anfitriones. Para los colombianos, el orgullo es doble, pues Shakira y J Balvin lideran el espectáculo inaugural en un evento que promete ser inolvidable.



¿Cuándo y dónde será la gran inauguración?

La fiesta oficial arranca en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este recinto no es cualquier escenario; se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres ceremonias de apertura de un Mundial, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

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El espectáculo principal está programado para comenzar exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial del partido entre México y Sudáfrica. Es importante recordar que, en esta edición inédita, la FIFA ha decidido realizar tres eventos de inauguración distintos, uno por cada país sede (México, Canadá y Estados Unidos), para resaltar la cultura de cada nación.



El rol de Shakira y J Balvin en la inauguración

Shakira reafirma su título como la "reina de los mundiales" y esta será su cuarta participación en una ceremonia de apertura, tras sus icónicas presentaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esta ocasión, la barranquillera es la figura central y será la encargada de interpretar 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy.

Además de su despliegue artístico, Shakira ha conmovido al mundo al anunciar que todas las ganancias generadas por este nuevo tema mundialista serán destinadas a la educación de niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en todo el mundo. Los ensayos han sido intensos, y se ha visto a la artista preparándose incluso durante sus viajes en avión privado.



Por otro lado, J Balvin también encabeza la nómina de lujo de artistas latinos que pondrán a bailar al Estadio Azteca. El "Niño de Medellín" no estará solo, ya que se ha confirmado que se presentará junto a otro gran exponente del género urbano en Colombia, Ryan Castro. Juntos, prometen llevar la esencia de la fiesta colombiana al escenario deportivo más importante del mundo.



El cartel de artistas para la apertura en México es una mezcla vibrante de géneros. Además de los colombianos, el escenario recibirá a Maná, Alejandro Fernández (encargado del himno de México), Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs, Danny Ocean (Venezuela), Tyla (Sudáfrica, quien cantará el himno de su país), y Burna Boy.

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Sobre el show también se ha conocido que el espectáculo visual estará inspirado en el papel picado, símbolo tradicional de la artesanía y alegría mexicana. Además, el evento contará con la presencia de la actriz Salma Hayek como embajadora oficial y un emotivo bloque dedicado al legado de leyendas del fútbol como Diego Maradona y Pelé, quienes hicieron historia en el césped del Azteca.



¿Cómo ver el show en vivo desde Colombia?

Para los fanáticos en nuestro país, la programación está perfectamente definida. En Colombia, la transmisión de la inauguración comenzará a las 12:30 p. m. del 11 de junio.

La transmisión en vivo se podrá seguir a través de la pantalla de Caracol Televisión y Gol Caracol, las señales en vivo de Caracol Play y los canales oficiales de YouTube de Gol Caracol.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co