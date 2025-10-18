En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
SOBREVIVIENTES DE ATAQUE DE EE. UU.
POLICÍA NACIONAL
BABY DEMONI
LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA SUB 20 VS FRANCIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan el cadáver de un hombre que llevaba 15 años muerto en su vivienda: nadie lo había extrañado

Hallan el cadáver de un hombre que llevaba 15 años muerto en su vivienda: nadie lo había extrañado

El descubrimiento del cuerpo se dio tras ingresar a la vivienda para resolver un problema de acumulación de agua. Nadie sospechaba que allí había un cadáver.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Encontraron el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años fallecido
Encontraron el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años fallecido
Imagen: Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad