Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Maduro entregó detalles de nuevo plan de defensa en toda Venezuela tras "amenaza" de Estados Unidos

El presidente Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el plan se encuentra totalmente activo tras los seis ataques a embarcaciones en el mar Caribe, en inmediaciones de Venezuela, y del más reciente anuncio de Donald Trump de autorizar operaciones de la CIA dentro del territorio.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de oct, 2025
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro.
AFP

