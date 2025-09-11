La jinete británica Abigail Garside es encontrada ahorcada tras celebrar su aniversario de bodas

La comunidad británica atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte de Abigail Garside, destacada jinete de doma clásica de 30 años, quien fue hallada sin vida en un parque público de Harrogate, North Yorkshire, apenas unas horas después de celebrar su primer aniversario de bodas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la apertura de la investigación judicial, el forense principal, John Heath, indicó que la causa provisional de la muerte fue ahorcamiento. El hallazgo ocurrió en la mañana del 18 de agosto, cuando un transeúnte encontró el cuerpo de Garside en Montpellier Parade, en el centro de la ciudad.

La noche anterior, la deportista y su esposo, Samuel Garside, habían compartido en redes sociales imágenes desde un resort de lujo en Harrogate. “Día encantador celebrando nuestro primer aniversario de bodas con mi amor”, escribió Abigail en Instagram, acompañando una foto de ambos brindando en un jacuzzi. Samuel, por su parte, recordó el día de su boda con un mensaje: “¡Un año desde que te convertiste en mi esposa! Te amo cada día más, feliz aniversario”.



Garside era una figura reconocida en el mundo ecuestre británico. En 2019 alcanzó el primer lugar en el prestigioso Horse of the Year Show, consolidando una carrera que la convirtió en referente dentro de la doma clásica. Además, mantenía una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía su pasión por los caballos y su estilo de vida.

Publicidad

La pareja, residente en Blackburn, Lancashire, se encontraba en medio de planes de mudanza a Australia. Según medios británicos, ya habían asegurado vivienda en Melbourne y obtenido los visados correspondientes. “Han sido seis meses largos, pero oficialmente nos vamos a Australia”, escribió Samuel a comienzos de agosto, celebrando la nueva etapa.



Los mensajes de despedida de sus seres queridos

El fallecimiento de Abigail ha generado conmoción entre familiares y amigos. Su esposo publicó un sentido mensaje en redes sociales junto a una foto tomada el día anterior a su muerte: “Mi mundo absoluto, mi mejor amiga y mi hermosa esposa. Te amaré por siempre y nunca dejarás mi corazón”.

El funeral se llevó a cabo en Blackburn con un cortejo fúnebre en carruaje tirado por caballos, un homenaje que reflejó la importancia de la equitación en su vida.

Publicidad

La investigación judicial continúa abierta. Aunque la policía no considera la presencia de elementos sospechosos, los resultados completos de la autopsia serán presentados el 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción de North Yorkshire, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la repentina muerte de la deportista.

LAURA RAMOS

NOTICIAS CARACOL